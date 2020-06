Ook Red Bull F1-coureurs lijken niet te kunnen testen

De Grand Prix van Oostenrijk, gepland op 5 juli in Spielberg, vormt de aftrap voor het Formule 1-seizoen 2020. De coureurs hebben tegen die tijd ruim vier maanden niet in een echte F1-wagen gezeten en om stramme ledematen te voorkomen worden er de komende tijd bij Ferrari en Mercedes al wat rondjes afgelegd. Dat gebeurt dan wel in een auto die minimaal twee jaar oud is, een nieuwere bolide is volgens de FIA-regels niet toegestaan. En dat is precies waar het knelt bij onder andere McLaren, maar ook Red Bull.

Beide teams zijn de afgelopen jaren gewisseld van motorleverancier. McLaren stapte in 2018 over van Honda naar Renault en bij Red Bull werden in 2019 juist de Renault-krachtbronnen ingeruild voor die van Honda. De laatste auto waar Verstappen en Albon mee zouden mogen testen, de RB14 van 2018, heeft een Franse motor achterin en het heeft weinig zin om daar mee te gaan rijden.

Bij McLaren zou men de MCL33 van 2018 kunnen pakken, die had immers een Renault-motor. Teambaas Andreas Seidl liet echter al weten dat het niet mogelijk is om een test op poten te krijgen, waarschijnlijk omdat de krachtbron in de Renault-fabriek in Frankrijk ligt en de auto in Engeland staat. Het vervoeren van de motor van Frankrijk naar Engeland is vrijwel onmogelijk in verband met de quarantainemaatregelen in dat laatste land.

Bij Renault zou men overigens met vergelijkbare problemen kampen. De (oude) auto’s van de Frans-Engelse stal staan in Enstone, terwijl de motoren in het Franse Viry-Châtillon liggen.

Met medewerking van Franco Nugnes