Todt sluit introductie 'innovatieve' formats in F1 niet uit

Op 5 juli trapt de Formule 1 haar seizoen met enkele maanden vertraging alsnog af. Nadat Australië op het laatste moment werd afgelast en er een reeks annuleringen volgde, staat inmiddels vast dat het seizoen alsnog van start gaat in Oostenrijk. De Red Bull Ring is begin juli gastheer van twee races, en dat is volgens Jean Todt te danken aan een goede samenwerking tussen de FIA, de F1 en de teams. “We hadden de plicht om te proberen de problemen op te lossen, zelfs als die onzichtbaar waren. Samen met Chase Carey en zijn team werken wij zij aan zij, en dat geldt ook voor de teams”, vertelde de Fransman aan Corriere della Sera.

Bij deze samenwerking was de blik volgens Todt niet alleen gericht op het heden. “We maakten van deze periode gebruik om na te denken over de toekomst van de Formule 1. Het draaide niet alleen om dit seizoen, maar om veel meer.” Dat leverde ook tastbare resultaten op: het budgetplafond werd verlaagd van 175 miljoen naar 145 miljoen dollar en ook werd de ontwikkeling van de auto’s beperkt, alles om de kosten in de F1 verder te drukken. Daarnaast werd er ook uitgebreid gesproken over de mogelijkheid om bij de tweede race van back-to-backs op hetzelfde circuit een kwalificatierace met reversed grid te houden in plaats van een reguliere kwalificatie.

Over dat idee werd zelfs gestemd door de teams, maar Mercedes stemde tegen en dat was genoeg voor het verwerpen van het voorstel. Todt meent echter dat dit het moment is voor de Formule 1 om te experimenteren met formats en sluit niet uit dat de F1 en de FIA later nog met een nieuw idee op de proppen komen. “Een moment als dit biedt mogelijkheden. Het organiseren van twee Grands Prix op hetzelfde circuit zou de kans bieden om andere dingen te proberen. De sprintrace was een mogelijkheid, maar kwam er niet door omdat er unanimiteit onder de teams voor nodig was. Dat wil echter niet zeggen dat wij geen andere innovatieve ideeën zullen vinden.”