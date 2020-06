Steiner over budgetplafond: "Moeten leren van de crisis"

De Formule 1 onderhandelde al enige tijd over een budgetplafond, toen begin dit jaar opeens de coronacrisis toesloeg. Een aantal teams stond al meteen na het afgelasten van een aantal races het water financieel aan de lippen en smeekte dan ook bijna tot een verdere verlaging van het plafond. Dit stuitte op bezwaren van de grote teams, maar inmiddels is er dan toch een compromis bereikt over een nieuw en lager plafond. Ook is besloten om de introductie van de nieuwe wagens met een jaar uit te stellen tot 2022. Het geeft de teams tijd om adem te halen en uit de crisis te komen.

Steiner is tevreden met de gemaakte afspraken, maar waarschuwt dat de discussie over kostenreductie niet mag verstommen. “Ik denk dat we nu al enkele lessen hebben getrokken uit de afgelopen tijd", verklaarde hij in de interviewreeks #ThinkingForward met Motorsport.com. "Waar we nu voor moeten waken is dat we deze lessen niet vergeten en straks – als de goede tijden terugkeren – meteen maar besluiten dat we dat plafond helemaal niet meer nodig hebben. Ik denk niet dat dat zal gebeuren, maar ik zal mezelf er aan blijven herinneren dat we dat niet mogen doen.”

Geen reserves

Een van de belangrijkste lessen die Steiner tijdens de coronacrisis heeft geleerd is dat de teams en de sport te weinig vlees op de botten hebben. Al het geld dat bij de teams binnenkomt, wordt direct gebruikt om de wagens sneller te maken. Dat klinkt logisch, maar is ook een risico. “We hebben zogezegd geen reservebrandstof in onze tank”, vervolgt de Italiaan. “En ik heb het dan niet alleen over geld, maar het gaat om alles. Je kunt je gewoon niet voorstellen dat er een kink in de kabel komt. Wat deze crisis aantoont is dat we als ondernemingen te veel op het randje zitten. Elke kleine afwijking zorgt er voor dat we direct ten onder dreigen te gaan en dat is niet goed.”

Een veelgehoord argument tegen het lage budgetplafond is dat de kleine teams nu al niet zoveel geld uitgeven en dat het voor hun bestedingspatroon weinig uitmaakt. Toch denkt Steiner dat het plafond zoals dat er nu ligt enorme invloed gaat hebben. “Het gat tussen de kleine en de grote teams is nu ongeveer 100 tot 150 miljoen dollar. In de toekomst zal dat misschien iets van 20 miljoen tot 30 miljoen dollar zijn. Is dat geen stap vooruit? Ik zou zeggen van wel. We hebben het nog niet helemaal gelijk getrokken, maar het is een goede stap vooruit. Het gat is nu een vijfvoud kleiner, dat is een grote prestatie.”

Meer competitie op de baan

De aangekondigde maatregelen moeten niet alleen zorgen voor een financieel gezondere sport, het moet ook de concurrentie tussen de teams vergroten en dus leiden tot een spannender competitie. Steiner is optimistisch dat die er zal komen, maar verwacht nog niet direct wonderen. “We moeten echt niet denken dat in 2022 alles opeens gelijk is. Het zal echt nog wel een paar jaar duren. De voorsprong die de grote teams nu hebben is best groot, ze hebben hun kennis in de afgelopen twintig jaar kunnen opbouwen. Dus ik denk dat ze nog wel even een voordeel zullen behouden, maar uiteindelijk – als je je werk goed doet en een snelle auto maakt – moet het lukken.”

Het seizoen gaat over ruim drie weken in Oostenrijk van start en Steiner staat te trappelen om weer terug te keren op het circuit. “Iedereen wilde weer aan het werk [na de lockdown], want niets doen was voor al onze mensen, voor alle mensen in de Formule 1 niet echt plezierig. Er was onzekerheid over wat er dit seizoen zou gebeuren. We wisten niet eens zeker of de Formule 1 dit jaar zou doorgaan. Het is dus geweldig dat het nu weer gaat beginnen."

Met medewerking van Jonathan Noble