Ferrari neemt nieuwe motor en versnellingsbak mee naar Oostenrijk

Tijdens en na de wintertests gaf Ferrari openlijk toe dat het een achterstand goed te maken heeft op rivalen Mercedes en Red Bull Racing bij de start van het seizoen, die oorspronkelijk zou plaatsvinden in Australië. Het coronavirus zorgde er echter voor dat er niet gereden werd in Melbourne en dus mogen de teams zoveel upgrades meenemen als zij willen. Ferrari heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om twee belangrijke veranderingen door te voeren.

Ten eerste heeft Ferrari naar verluidt gereageerd op een probleem dat tijdens de wintertests boven kwam drijven, wat het stijver maken van de montage van de versnellingsbak vereiste. Qua gewicht en aerodynamica heeft dit gevolgen voor het team, maar dat wordt gecompenseerd door de algemene winst die geboekt wordt met een stijvere structuur. Het voornaamste voordeel is dat de rijeigenschappen van de auto erdoor verbeteren, maar daarnaast levert het ook voordeel op in de levensduur en de prestaties van de banden.

Versnellingsbak en bevestiging achtervleugel op de Ferrari F2004 Photo by: Giorgio Piola

Ferrari was het eerste team dat een titanium versnellingsbak met een stijf omhulsel van carbon introduceerde. Dat deed men bij de Ferrari F2004. Het is een onderdeel dat nu voor- en achteraan op de grid wordt gebruikt, omdat het een modulair ontwerp is. Dat houdt in dat vereiste wijzigingen aan de ophanging of de aerodynamica kunnen worden aangebracht zonder dat er een gridstraf opgelopen wordt.

Aangezien Ferrari de eerste was die het concept introduceerde heeft het team de nodige ervaring op dit vlak, maar toch is het niet altijd probleemloos verlopen. In 2012 gebruikte de Scuderia bijvoorbeeld een ‘torque transfer bar’ (gemonteerd tussen de versnellingsbak en het chassis) om de belasting van de versnellingsbak te verminderen. Vier jaar later probeerde Ferrari de aerodynamica verder te verbeteren met een nieuw ontwerp voor het omhulsel van de versnellingsbak en de interne componenten van de wielophanging. Hiermee moest de constructie kleiner worden en meer luchtstromen rond en onder de montage toestaan. Dit werkte niet zoals verwacht, waardoor er nieuwe veranderingen nodig waren om de structuur te versterken en het verlies goed te maken.

Het is onduidelijk of Haas F1 Team en Alfa Romeo deze veranderingen ook nodig hebben en of ze op tijd voor de eerste race beschikbaar zijn voor deze teams.

Motor van de Ferrari SF70H uit 2017 Photo by: Giorgio Piola

In de jacht op verbeteringen na de tests in Barcelona neemt Ferrari ook de tweede generatie van haar krachtbron mee naar Oostenrijk. Die krijgt de voorkeur boven de specificatie die eigenlijk in Australië ingezet zou worden. Normaal gesproken zou Ferrari de EVO2 pas inzetten na de levenscyclus van de eerste motor, wat waarschijnlijk rond de Grand Prix van Azerbeidzjan zou vallen. Aangezien de auto’s in Australië echter geen meter gereden hebben, zijn de teams vrij om krachtbronnen van een nieuwe specificatie in de auto’s te zetten.

Naar verluidt levert de nieuwe krachtbron zo’n vijftien pk meer dan de voorganger. Daarmee maakt de Scuderia iets van het verlies goed dat men opliep door de komst van nieuwe regels voor 2020. Ferrari-teambaas Mattia Binotto heeft allesbehalve toegegeven dat de eerste twee races van het kampioenschap, die beide plaatsvinden op de Red Bull Ring, moeilijk zullen worden voor Ferrari en dat de auto vanuit aerodynamisch oogpunt grotendeels hetzelfde zal zijn als in Australië.

Dit is waarschijnlijk een besluit dat ingegeven is door de noodzaak voor Ferrari om de ontwikkeling te verschuiven van het oorspronkelijke programma naar een programma dat past bij de uitdaging van de Red Bull Ring. Dat is een circuit dat een vrij unieke, compacte en topografische uitdaging biedt, wat geaccentueerd wordt doordat het circuit op 660 meter boven zeeniveau ligt. Deze kenmerken vereisen zekere concessies van de krachtbron wat betreft koeling en aerodynamische impact. Hoewel Binotto dus suggereert dat de auto in feite hetzelfde zal zijn als voorheen, bedoelt hij eigenlijk dat het team weinig grotere conceptuele veranderingen zal hebben. In de komende races wordt wel een nieuwe pakket aan de voorzijde van de auto verwacht.