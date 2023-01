Marko grapt over updates Mercedes: "Hadden wij geen budget meer voor"

Na een uitermate dominant 2022 kan worden geconcludeerd dat Red Bull Racing de omslag in het technisch reglement meer dan goed heeft verteerd. Het team uit Milton Keynes begon met betrouwbaarheidsproblemen, maar is nadien met zevenmijlslaarzen op beide wereldtitels afgestevend. In Abu Dhabi volgde een passend slotakkoord: een afgetekende overwinning. Red Bull had de focus in de fabriek op dat moment al meerdere weken op 2023 liggen. Noviteiten zijn niet meer op de auto gezet, terwijl Mercedes dat in Austin en Mexico-Stad nog wel deed.

Is de overmacht van Verstappen in Abu Dhabi met een auto die minder is doorontwikkeld in de laatste weken dan een teken voor aankomend seizoen? "Nou ja, hij had nog steeds wel een hele goede auto natuurlijk en Max is de snelste coureur van het veld. Dat was een voortzetting van wat we het hele jaar al hadden gezien. Waarom zou hij aan het einde dan ineens langzamer moeten zijn?", reageerde Helmut Marko in de paddock van Abu Dhabi. Dat gezegd hebbende, vormde Mercedes in Amerika, Mexico en Brazilië wel een grotere bedreiging voor Red Bull dan dat voordien het geval was. De updates van het merk met de ster werkten goed. Marko laat echter lachend tegenover Motorsport.com weten: "Wij houden ons aan het budgetplafond en wij hadden geen budget meer over voor dergelijke updates."

Marko refereert hiermee subtiel aan de budgetplafondsaga, die Red Bull voor 2023 tien procent windtunneltijd heeft gekost. Het is een handicap die bij de verminderde windtunneltijd voor de constructeurskampioen komt. Normaliter had Red Bull zeventig procent van de standaardwaarde gekregen, nu is dat teruggebracht tot 63 procent. Het nadeel kan de concurrentie dichterbij brengen, al houdt Marko sowieso rekening met kleinere verschillen. "Onze situatie is zeker niet zo als die van Mercedes aan het begin van het hybride tijdperk. Wij hebben nu geen immense voorsprong met de motor. Mercedes had toen zeker vijftig pk over ten opzichte van de rest. 2022 is het eerste jaar onder een nieuwe set regels geweest en anderen hebben natuurlijk ook gezien wat wij hebben gedaan. Ik denk dat het komend jaar absoluut veel dichter bij elkaar zit."

Gevraagd wie hij in 2023 als een grotere bedreiging voor Red Bull ziet, Ferrari of Mercedes, is het antwoord van Marko ook duidelijk: "Ik denk dat we Mercedes meer moet vrezen. Vooral doordat zij qua strategie en betrouwbaarheid toch wel een streepje voor hebben ten opzichte van Ferrari", wijst de Oostenrijker impliciet naar de strategische missers en de uitvalbeurten van de Scuderia.

Verstappen wil in deze fase nog geen voornaamste tegenstander aanwijzen en dus niet kiezen tussen Ferrari en Mercedes. Wel echoot hij de woorden van Marko dat de tegenstand heviger zal zijn. "Het zal komend jaar dichter bij elkaar zitten. Dit reglement is nog altijd relatief nieuw en daardoor is er veel ruimte voor doorontwikkeling. Ik denk dat teams de auto's steeds beter begrijpen en het daardoor dichter bij elkaar komt", liet de wereldkampioen op een vraag van Motorsport.com weten.