Ferrari koerst met nieuwe F1-auto af op minimumgewicht van de FIA

Ferrari zal het doek op 14 februari van de auto voor het nieuwe F1-seizoen trekken. Het betekent dat er inmiddels met man en macht wordt gewerkt aan wat achter de schermen 'project 675' heet. Het concept is al lange tijd afgehamerd, waardoor de ontwikkelingsrichting van Ferrari helder is. Het Italiaanse team heeft twee speerpunten geformuleerd. Om te beginnen moet de nieuwe bolide minder luchtweerstand hebben, zodat Charles Leclerc en Carlos Sainz op rechte stukken beter kunnen wedijveren met de Red Bull-coureurs. Het tweede doel is om de bandenslijtage te beperken. Ferrari ging in het voorbije jaar immers sneller door het Pirelli-rubber heen dan Red Bull.

Om dit te bereiken wordt er onder meer aan de aerodynamica gewerkt. De toch al in het oog springende sidepods worden door het team verder verfijnd. Het moet de luchtstroom naar achteren verder verbeteren en twee positieve gevolgen hebben. Om te beginnen is dit één van de gebieden waar Ferrari drag hoopt te verliezen. Ten tweede moet het ontwerp helpen om extra downforce te genereren, al gebeurt het leeuwendeel van dat werk met de huidige auto's onder de vloer.

Minstens zo belangrijk is dat Ferrari voor de 2023-auto behoorlijk met het gewicht bezig is. Bronnen uit Maranello laten weten dat Ferrari afstevent op het minimumgewicht, dat voor 2023 is vastgesteld op 796 kilogram. Het streven van de Scuderia is om net onder dat getal uit te komen. In dat geval kan Ferrari op de gewenste plekken ballast plaatsen om toch aan het minimumgewicht te voldoen. Met een goede plaatsing van die ballast hoopt Ferrari de balans in de auto te verbeteren en, daarmee samenhangend, de bandenslijtage te beperken.

Los daarvan levert een auto die op het minimumgewicht zit natuurlijk rondetijd op. Zo zijn Red Bull Racing en Mercedes er in het voorbije Formule 1-seizoen niet in geslaagd om het minimumgewicht van de FIA te halen. Beide formaties zaten erboven. Bij Red Bull ging het volgens motorsportchef Helmut Marko om bijna twintig kilo aan het begin van 2022, hetgeen hij vertaalde naar vijf tienden per ronde. In de paddock gingen in de laatste maanden van 2022 overigens wel geruchten rond dat Red Bull alvast een lichter chassis gehomologeerd zou hebben. Het zou gaan om een winst van ongeveer drie kilo. Als Red Bull de homologatie daadwerkelijk al in 2022 heeft afgehandeld, waar het team logischerwijs geen uitspraken over doet, kan dat schelen onder het budgetplafond van 2023.