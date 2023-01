Aston Martin opereert momenteel vanuit de fabriek waar het Formule 1-team van Jordan in 1991 al neerstreek. Het meeste personeel werkt in op elkaar gestapelde cabines naast de fabriek, terwijl ook een gedeelte van de werknemers in de Mercedes-fabriek in Brackley werkt. In het hoofdkwartier dat het Britse raceteam momenteel bouwt werkt iedereen straks onder een dak. De ontwerpers van de renstal nemen daar samen plaats in een groot en open kantoor. In mei moet de bouw klaar zijn, terwijl de windtunnel vanaf 2024 operationeel wordt. "Het feit dat je straks mensen spreekt zonder afspraak gaat de dialoog ontzettend verbeteren. Nu hebben we verschillende locaties waardoor je de telefoon moet pakken of meetings moet plannen", zegt teambaas Mike Krack. "Het is een natuurlijke barrière in het hebben van meer gesprekken. Het andere betreft transport. Nu moeten we niet vergeten dat we spullen van de ene naar de andere locatie meenemen. Dit wordt ook een stuk gemakkelijker. Wat dat betreft past het woord gamechanger hier wel."

Technisch directeur Dan Fallows benadrukt dat een groot kantoor inderdaad verschil gaat maken in de communicatie. "Die verandert aanzienlijk", aldus de Brit. "Nu hebben we een kleine fabriek met wat gebouwen aan de zijkant. Daar zitten niet per se mensen die onderdelen ontwerpen, maar ze zijn wel verbonden aan dat proces. Als die zich niet in dezelfde ruimte bevinden dan is communiceren lastiger. Ik werkte eerder al in een groot en open kantoor. Je maakt sneller een rondje en knoopt eenvoudiger een praatje aan. Dat maakt verschil in de interactie. Met name die spontane gesprekken waarin je het snel over van alles en nog wat hebt. Dat zijn vaak de meest creatieve gesprekken en dat is wat we willen opbouwen."

Aston Martin denkt aan de werknemers

Volgens Fallows is er nog een voordeel aan het nieuwe hoofdkwartier en dat is dat de kosten naar beneden gaan. "Dat gaat zeker gebeuren", zegt hij daarover. "Je hebt de mogelijkheid om alles zelf te maken, maar je zou er alsnog voor kunnen kiezen om het in te kopen. De zaken kunnen sneller geregeld worden. Het feit dat de kosten omlaag gaan betekent ook dat je meer kan maken. Wellicht kun je nu één of twee upgrades meer brengen, terwijl dat eerder qua tijd en financiën niet lukte. Dat is een goede stap." Zodra de huidige fabriek is afgebroken komt er op dat terrein een nieuw gebouw met horeca- en fitnessfaciliteiten voor de werknemers, terwijl er ook nog gewerkt wordt aan de nieuwe windtunnel. "Dat zijn allemaal positieve stappen", vervolgt de voormalig Red Bull-werknemer. "Het opbouwen van dit team is een reis. En deze dingen zijn mijlpalen. Ze dragen allemaal bij aan ons vermogen om te opereren op het niveau waarop we willen opereren. Het gebouw voor de werknemers is net zo belangrijk als de andere gebouwen. Het laat zien waar we voor willen gaan. De gedachte dat wij aan werknemers denken trekt mensen. We willen dat ze op een goed niveau werken, maar we willen ook dat ze zich gesteund voelen en deel uitmaken van een team."