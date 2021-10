Marko erkent: "Red Bull heeft gesprekken gevoerd met Norris"

Lando Norris ontwikkelt zich lovenswaardig sinds zijn entree in de Formule 1 en ontpopt zich meer en meer als leider bij McLaren. Waar Norris in de Formule 2-titelstrijd van 2018 nogal wispelturig was en minder constant bleek dan de uiteindelijke kampioen George Russell, is de McLaren-coureur inmiddels een factor om op te bouwen. Het maakt dat McLaren voor de komende jaren een rijder met buitengewoon veel potentie in huis heeft, al heeft Helmut Marko naar eigen zeggen een poging ondernomen om hem naar Red Bull te halen.

"Met Norris hebben we wel gesprekken gevoerd, al is hij voor langere tijd aan McLaren verbonden. Daardoor blijven we trouw aan onze eigen weg", laat Marko aan het Oostenrijkse OE24 weten. De Oostenrijkse topadviseur maakt niet concreet wanneer hij met Norris heeft onderhandeld, al heeft laatstgenoemde al wel eens aan Motorsport.com laten weten dat Marko in 2016 in ieder geval een voorstel heeft gedaan. Doordat Marko ditmaal spreekt over Norris' langdurige deal met McLaren lijkt hij echter op een recentere poging te zinspelen.

Dat Norris momenteel sterk en constant voor de dag komt, zegt Marko niet verrassend te vinden, al schat hij Max Verstappen nog altijd hoger in dan de Brit. "Norris is mij al eerder opgevallen, al staat Max op mijn lijstje nog steeds helemaal bovenaan. Dat komt vooral doordat Max in alle omstandigheden en zonder enige aanlooptijd kan leveren. Tijdens de regen in Sochi heeft Max dat nog eens op indrukwekkende wijze bewezen. Hij had die race bijna gewonnen, als hij maar één rondje eerder naar binnen was gekomen." Die laatste uitspraak is overigens ook opmerkelijk. Zo heeft Verstappen zelf laten weten dat hij bij een rondje eerder naar binnen zijn intermediates kapot had gereden, aangezien de ideale lijn toen nog te droog was.

'Gaan volgend jaar pas zien hoe goed Russell is'

Naast Verstappen en Norris klopt ook George Russell nadrukkelijk op de deur. Bij hem houdt Marko echter nog een slag om de arm. "Volgend jaar gaan we zien hoe goed hij echt is", duidt de 78-jarige Oostenrijker op het feit dat Russell naast Lewis Hamilton mag instappen bij Mercedes. In het geval van Russell valt echter probleemloos te betogen dat zijn optredens bij Williams en de invalbeurt bij Mercedes in Bahrein al wel genoeg zeggen. "Maar geloof mij nou maar, in die Mercedes hadden echt wel meerdere coureurs de wereldtitel kunnen pakken."