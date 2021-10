Szafnauer: Komst Whitmarsh niet van invloed op mijn rol als teambaas

Aston Martin maakte vorige week bekend dat Whitmarsh als Group CEO van de vernieuwde Aston Martin Performance Technolgies-afdeling aan de slag gaat. De 63-jarige keert daarmee terug in de Formule 1-wereld, nadat hij in 2014 afscheid nam van McLaren. Sindsdien was Whitmarsh onder meer in het zeilen actief voor Ben Ainslie Racing, was hij voorzitter van BAR Technologies en bekleedde hij ook korte tijd een rol bij de FIA toen de nieuwe reglementen werden opgesteld.

Whitmarsh wordt bij Aston Martin als het ware de rechterhand van teameigenaar Lawrence Stroll, die volgens ingewijden niet altijd even goed door een deur lijkt te kunnen met Szafnauer. De teambaas ziet de komst van Whitmarsh echter niet als een bedreiging voor zijn positie, met name omdat de Brit zich op meerdere takken van Aston Martin zal gaan richten dan alleen de Formule 1-organisatie.

“De Formule 1-kant blijft onder mijn hoede”, aldus Szafnauer. “Ik zal dus de teambaas en CEO blijven, Martin wordt de CEO van de gehele groep, waar de Formule 1-tak ook verantwoording aan zal afleggen.”

“Wat volgens mij alleen nog niet duidelijk is, is hoe hij zijn tijd gaat verdelen over de verschillende takken, omdat hij de gehele organisatie zal overzien. Ik kan me voorstellen dat zijn meeste tijd aanvankelijk zal zitten in het laten groeien van Aston Martin Performance Technologies, daar ligt tenslotte ook zijn recente expertise. Op de Formule 1 zal hij zich dus niet zozeer gaan focussen, maar het is nog niet bepaald hoeveel tijd hij waaraan gaat spenderen.”

Szafnauer ziet komst Whitmarsh als een aanwinst

Szafnauer is vooral blij met de komst van Whitmarsh, zeker omdat hij veel ervaring met zich meebrengt uit zijn tijd bij McLaren en BAR. Aston Martins nieuwe campus in Silverstone zal tenslotte ook voor een deel projecten gaan uitvoeren die niets met de racerij te maken hebben: “Hij werkte bij McLaren toen ze dat daar ook gingen doen, dus hij heeft er al ervaring mee. Hij kan ons op gang helpen”, vervolgt Szafnauer. “Daarnaast heeft hij nu ook zeven jaar aan ervaring in de zeilsport, waaronder het opstarten van een nieuw bedrijf dat de technologie uit de zeilsport naar – ik meen – vrachtschepen brengt. Het is een bedrijf in de toegepaste technologie, daar heeft hij veel ervaring mee. Ik denk dus dat hij de ontwikkeling van ons concern kan versnellen.”