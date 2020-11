Hamilton: Verschil met Bottas lijkt dit jaar groter door pech

Hamilton pakte met winst in de Turkse Grand Prix zijn zevende wereldtitel in de Formule 1. De 35-jarige Brit heeft met drie wedstrijden te gaan 307 punten achter zijn naam staan tegenover 197 voor teamgenoot Bottas. De Fin had het in het seizoen 2020 moeilijk om het tempo van Hamilton bij te benen en keek al snel tegen een aanzienlijke achterstand aan. Tegenover de tien zeges van Hamilton kon hij maar twee overwinningen zetten, in een moeizame Turkse Grand Prix werd hij zelfs op een ronde gezet.

Oud-teamgenoot Jenson Button verklaarde dat Hamilton enkel onder druk zal komen met een sterkere teamgenoot. Volgens Hamilton is het verschil met Bottas echter veel kleiner dan het lijkt en heeft de Fin aardig wat pech gehad. De bijnaam Bottas 2.0, die Bottas kreeg begin 2019, is volgens Hamilton niet misplaatst. "De media hebben hem Bottas 2.0 genoemd en dat is ook waar je kan hem elk jaar aan ziet werken, voortdurend bijschaven om de lat steeds weer hoger te leggen op verschillende vlakken. Het puntenverschil is daar, maar als je naar de kwalificaties kijkt dan waren de verschillen vaak veel kleiner. Hij heeft in de kwalificatie de kloof gedicht. In de races kun je zien dat mijn regelmaat dit jaar het verschil heeft gemaakt, maar als je het per weekend bekijkt dan was het nipt."

Bottas was van de twee Mercedes-rijders ook degene met de meeste problemen. Na een klapband werd hij in de Britse Grand Prix pas elfde, in Duitsland moest hij door motorpech al snel opgeven. "Valtteri heeft dit seizoen meer pech gehad met de betrouwbaarheid, dus daardoor lijkt het verschil groter dan het eigenlijk is", vulde Hamilton daarop aan en hij riep F1-fans op om Bottas meer respect te tonen. "Ik denk dat je je ook moet herinneren tegen wie hij het moet opnemen. Het is niet makkelijk om mijn teamgenoot te zijn. Maar hij begint elk weekend met dezelfde houding. Hij klaagt nooit dat er wat mis is met de auto, maar wil het telkens zelf beter doen. Ik ken geen enkele andere rijder die dat doet, maar misschien hebben wij dat wel gemeen. We verschijnen ieder weekend aan de start met een fris hoofd en mentaal is hij één van de sterkste rijders die ik ken."