Nu de titels reeds verdeeld zijn gaat het in de slotfase van het seizoen om de kruimels. Kan Max Verstappen de strijd met Mercedes F1-coureur Valtteri Bottas nog aangaan om de tweede plaats in het WK? En wie eindigt er op de derde plaats in het constructeurskampioenschap: Racing Point, McLaren, Renault of kan Ferrari toch nog iets uit de hoge hoed toveren? Op die vragen krijgen we de komende drie weken antwoord. Met een triple-header wordt het bomvolle seizoen 2020 afgesloten, te beginnen met de GP van Bahrein.

Wanneer vindt de Formule 1 Grand Prix van Bahrein plaats?

Datum: Zondag 29 november 2020

Start Nederlandse tijd: 15.10 uur

Start lokale tijd: 17.10 uur

Op zondag 29 november 2020 vindt de Grand Prix van Bahrein op het Bahrain International Circuit plaats. De race start om 15.10 uur Nederlandse tijd, vanwege het tijdverschil van twee uur met Bahrein is dat om 17.10 uur lokale tijd. Dat houdt in dat de wedstrijd begint in de schemering en onder kunstlicht in het donker eindigt. Op vrijdag staan er twee vrije trainingen op het programma. De eerste sessie start om 12.00 uur Nederlandse tijd, om 16.00 uur Nederlandse tijd begint VT2. Op zaterdag staat om 12.00 uur Nederlandse tijd de laatste trainingssessie gepland. Om 15.00 uur Nederlandse tijd gaat het licht op groen voor de kwalificatie.

Tijdschema F1 GP van Bahrein

Sessie Start Nederlandse tijd 1e vrije training Vrijdag 27 november

12:00 - 13:30 2e vrije training Vrijdag 27 november

16:00 - 17:30 3e vrije training Zaterdag 28 november

12:00 - 13:00 Q1 Zaterdag 28 november

15:00 - 15:18 Q2 Zaterdag 28 november

15:25 - 15:40 Q3 Zaterdag 28 november

15:48 - 16:00 Race

De Grand Prix van Bahrein op televisie

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14 voor Ziggo-klanten, of via het speciale Racing-kanaal

Start uitzending: 14.00 uur Nederlandse tijd

Start van de race: 15.10 uur Nederlandse tijd

Zender: RTL Deutschland

Kanaal: 47 voor KPN en Telfort, kanaal 58 voor Ziggo-klanten

Start uitzending: 13.15 uur Nederlandse tijd

Wil je in Nederland via de televisie naar Formule 1 kijken, dan heb je twee opties: via de Duitse commerciële zender RTL Deutschland of via aanbieder Ziggo. RTL Deutschland zendt alle kwalificaties en races live uit, onderbroken door reclames. Het team op locatie brengt verslag uit van de gebeurtenissen op en naast de baan. Voorafgaand aan de uitzending van de Grand Prix van Bahrein vindt een uitgebreide voorbeschouwing plaats. De zender is bij alle televisieaanbieders in Nederland gratis beschikbaar. Klanten van KPN, Telfort en XS4ALL vinden RTL Deutschland op kanaal 47, met Ziggo kijk je via kanaal 58. Abonnees van T-Mobile Thuis kijken via kanaal 223, met Tele2 op kanaal 223.

De tweede mogelijkheid is via een abonnement bij Ziggo. De aanbieder heeft in Nederland de exclusieve uitzendrechten van de Formule 1 in handen. Klanten van Ziggo kunnen via het gratis kanaal 14 live naar alle kwalificaties en races kijken. Met een abonnement op de betaalmodule Ziggo Sport Totaal krijg je toegang tot nog eens zes extra sportkanalen, waaronder het speciale Racing-kanaal. Daar kan je ook live naar de trainingen en diverse andere racekampioenschappen kijken. Een abonnement kost 14,95 euro per jaar en is bij alle tv-aanbieders beschikbaar.

De voorbeschouwing op de Grand Prix van Bahrein van Ziggo begint op zondagmiddag om 14.00 uur. Voorafgaand aan de race wordt vanuit de studio vooruitgeblikt op de race. Presentator Rob Kamphues en vaste analist Robert Doornbos ontvangen enkele gasten waarmee ze de belangrijkste zaken uit de Formule 1 bespreken. Om 15.00 uur wordt overgeschakeld naar het circuit, waar commentator Olav Mol en pitreporter Jack Plooij live verslag uitbrengen van de Grand Prix.

Kan ik de race streamen?

Kijk je Formule 1 liever met een stream op je smartphone, tablet of laptop? Dan zijn er in Nederland twee legale aanbieders: F1TV Pro en Ziggo Sport Go. F1TV Pro is de officiële streamingsdienst vanuit de Formule 1. Met dit abonnement kijk je live naar alle trainingen, kwalificaties en races van het seizoen 2020. Bovendien krijg je toegang tot extra features zoals livetiming, onboardcamera’s van je favoriete coureurs en live driver tracker. Een jaarabonnement op F1TV Pro kost 64,99 euro.

Het alternatief is de streamingsdienst van Ziggo, genaamd Ziggo Sport Go. Met dit maandabonnement krijg je toegang tot zes extra sportkanalen, waaronder het speciale Racing-kanaal. Hier kijk je live naar alle Formule 1-trainingen, kwalificaties en races. Ook zijn er andere kampioenschappen te volgen, zoals de Formule 2-races in Bahrein. Een abonnement is voor iedereen beschikbaar, ook als je een tv-abonnement bij een andere aanbieder hebt. De kosten bedragen 9,95 euro per maand.

Hoeveel ronden telt de Grand Prix van Bahrein?

De Grand Prix van Bahrein gaat over 57 ronden. Het Bahrain International Circuit in Sakhir heeft in de Formule 1-configuratie een lengte van 5,412 kilometer. Dat brengt de totale raceafstand van de GP van Bahrein op 308,484 kilometer. Een Formule 1-race heeft een minimale lengte van 305 kilometer. De ronde waarin deze afstand wordt overschreden is over het algemeen ook de laatste ronde van de race.

Weersverwachting voor de Grand Prix van Bahrein

Vrijdag is er veel bewolking en is er in de loop van de dag kans op een enkele bui.

Zaterdag is er kans op een verspreide bui maar dat is met name in voor de kwalificatie. Zondag blijft het waarschijnlijk wel droog, maar die verwachting zou in de loop van de week nog kunnen veranderen. De temperatuur ligt rond 25 graden en de vochtigheid is vaak erg hoog. De wind speelt niet echt een rol.

Video F1 Onboard: Een rondje over het Bahrain International Circuit