Sainz kijkt naar Alonso bij voorbereiding op 2021

De pre-season wintertest bestaat volgend jaar uit maar drie dagen (in Barcelona of Bahrein) met slechts één auto, anderhalve dag dus per coureur. Sainz sprak zich eerder al bezorgd uit over de beperkte tijd die hij en coureurs Daniel Ricciardo en Sebastian Vettel krijgen om hun nieuwe team en auto te leren kennen. De testregels van de Formule 1 verbieden coureurs buiten het officiële programma om in auto’s te rijden die jonger zijn dan twee jaar en dus zal een aantal coureurs aangewezen zijn op testritten in oudere auto’s.

Onder andere Fernando Alonso maakt dit seizoen bij Renault gretig gebruik van die mogelijkheid en ook zijn landgenoot wil zo’n testprogramma met Ferrari bespreken. “We zullen zien”, aldus Sainz. “Dat is het enige dat ik op dit moment kan zeggen. Zodra ik McLaren verlaat en Ferrari-coureur wordt moeten we goed nadenken over hoe ik me zo goed mogelijk voorbereid op de wintertest en de eerste races van het seizoen. Uiteraard kan het [testen van een auto uit 2018] een optie zijn, maar ik blijf me voorlopig inzetten voor McLaren. Ik wil me niet te veel laten afleiden door wat januari, februari en maart volgend jaar zullen brengen.”

Toch weet Sainz nu al dat de beperkte officiële testmogelijkheden niet voldoende zullen zijn om zijn nieuwe 'kantoor' echt goed te leren kennen. “Ik kan alvast verklappen dat anderhalve dag in deze complexe F1-auto’s niet genoeg is om je voor te bereiden. Je leert dan niet de fijne kneepjes van de auto en het stuur, ook al breng je veel tijd door in de simulator. Daarnaast moet je de crew leren kennen, anderhalve dag is erg weinig en waarschijnlijk niet genoeg. Maar het is wat het is. We zullen ons moeten aanpassen en we zullen een manier moeten vinden om ervoor te zorgen dat we binnen de grenzen van de regels zo goed mogelijk voorbereid zijn.”