Hamilton neemt vroeger dan voorzien nieuwe Mercedes MGU-K

Alle Mercedes-wagens zouden in principe volgend weekend een nieuwe specificatie van de MGU-K nemen, een specificatie die enkele problemen met de betrouwbaarheid moet aanpakken, die Mercedes tijdens het eerste luik van dit seizoen zorgen baarden. Mercedes heeft echter besloten om Hamilton nu al de nieuwe MGU-K te geven, een race vroeger dan voorzien, nadat het na afloop van de Hongaarse Grand Prix enkele “afwijkingen” constateerde in de kinetische elektromotor.

Teamgenoot Valtteri Bottas en de wagens van Racing Point en Williams blijven wel op schema en nemen volgend weekend hun nieuwe unit. “Het is een wissel uit voorzorg die een race vroeger dan gepland wordt uitgevoerd”, klinkt het bij een woordvoerder van het Mercedes Formule 1-team na navraag van Motorsport.com. “We zagen in de data enkele afwijkingen na Hongarije. Het is een verbeterde specificatie van de MGU-K omwille van de betrouwbaarheid. Die update zal volgend weekend op alle auto’s worden aangebracht.”

Hamilton is de vijfde rijder die dit seizoen al nieuwe motoronderdelen heeft genomen, na Pierre Gasly (V6, turbo, MGU-H, MGU-K, elektronica), George Russell (V6, turbo, MGU-H), Kevin Magnussen (batterij, elektronica), Alex Albon (elektronica) en Antonio Giovinazzi (elektronica).

Door de onzekerheid over het aantal races op de Formule 1-kalender 2020, die door het coronavirus helemaal door elkaar is geschud, is het voor teams moeilijk om uit te maken wanneer ze naar nieuwe motoronderdelen moeten overstappen om het beperkt aantal specificaties zo efficiënt mogelijk in te zetten.

Wat de MGU-K betreft is er wel een toegeving gedaan. De limiet voor het aantal toegestane exemplaren werd opgetrokken van twee naar drie omdat het seizoen 2020 oorspronkelijk maar liefst 22 races zou tellen. Dat cijfer zal uiteindelijk een stuk lager liggen, maar de limiet blijft op drie stuks te liggen zodat de teams wat meer speelruimte hebben met de elektromotor.

Bekijk onze technische analyses over de Formule 1