Hülkenberg: F1-rentree surreëel, was juist op weg naar Nürburgring

Het nieuws hing al even in de lucht, maar enkele minuten voor de eerste training gingen de lichten pas formeel op groen. Hülkenberg kon net op tijd een negatieve uitslag van zijn COVID-19-test overdragen en mocht zodoende instappen in de zeer competitieve RP20. Een bijzondere kans voor Hülkenberg, die de voorkeur krijgt boven Mercedes-reservecoureur Esteban Gutierrez. Heel vreemd is dat niet. De Mexicaan reed in 2016 voor het laatst een officiële Grand Prix, terwijl Hülkenberg dankzij de coronacrisis slechts drie F1-races heeft gemist.

"Ik was juist op weg naar de Nürburgring voor een heel ander raceproject toen ik ineens een telefoontje van Otmar [Szafnauer, de teambaas] kreeg", laat Hülkenberg in een eerste reactie weten. Op dat befaamde circuit in de Eifel werkte hij eerder dit jaar al een GT3-race af namens Lamborghini. "Dat ik daarnaartoe ging, was minder dan 24 uur geleden, dus het voelt allemaal wat surreëel. Maar goed: ik hou wel van een stevige uitdaging en dit is er zeker eentje."

Daarnaast leeft Hülkenberg mee met zijn voormalig teamgenoot Sergio Perez, die dit jaar eindelijk weer een competitieve auto heeft maar dat door zijn positieve coronatest nu niet kan uitbuiten. "Dit is natuurlijk een erg lastige situatie voor zowel Racing Point als ook voor Checo. Hij is een kameraad van mij, een oud-teamgenoot ook. Ik wens hem een spoedig herstel en zal het in de tussentijd zo goed mogelijk proberen te doen voor het team."

