Op donderdagavond kwam het schokkende nieuws naar buiten dat Sergio Perez positief getest is op het coronavirus en daardoor dit weekend niet kan deelnemen aan de Britse Grand Prix. Motorsport.com wist hierna al snel te melden dat Nico Hülkenberg favoriet was om de Mexicaan te vervangen bij Racing Point en vier minuten voor de start van de eerste training kwam de bevestiging: de Duitser maakt dit weekend op Silverstone zijn rentree in de Formule 1. Kort daarop volgde de visuele confirmatie: Hülkenberg had zich in een roze race-overall gehesen en met een zwarte helm op plaatsgenomen in een Racing Point RP20 met daarop zijn startnummer 27.

De keuze voor Hülkenberg ligt voor de hand: enerzijds beschikt hij over zeer recente race-ervaring in de Formule 1 - hij was de afgelopen drie seizoenen coureur van de Renault-fabrieksformatie - anderzijds is hij beslist geen onbekende voor het team uit Silverstone. De coureur uit Emmerik racete namelijk eerder in 2012 en van 2013 tot en met 2016 voor de Britse renstal, toen het nog onder de naam Force India opereerde. Het was nog even spannend of Hülkenberg wel op tijd op het circuit kon zijn voor de eerste training, aangezien hij ook nog op corona moest worden getest, maar de testuitslag - negatief - was uiteindelijk net op tijd terug. De sessie was een kwartier oud toen Hülkenberg de RP20 naar buiten stuurde voor een eerste kennismaking.

Het gros van de coureurs had alleen nog maar een installatierun gereden, toen de actie na een half uur werd stilgelegd. Antonio Giovinazzi was in een spin beland bij uitkomen van Beckketts en had vervolgens zijn banden aan gort geremd om zijn Alfa Romeo uit de baanafzetting te houden. De Italiaan kon verder rijden, maar zijn banden waren zwaar beschadigd geraakt bij zijn remactie. De lappen rubber sloegen in het rond toen hij terugreed naar de pits, waardoor de nodige rommel op de baan terechtkwam. De wedstrijdleiding besloot hierna de rode vlag uit te hangen om een leger marshals de kans te geven de baan schoon te vegen.

Na tien minuten werd de training hervat en bracht Mercedes-coureur Valtteri Bottas een nieuwe snelste tijd op de klokken door op de zachte band naar een 1.28.869 te gaan. Teamcollega Lewis Hamilton maakte daar even later een 1.28.434 van, terwijl Max Verstappen halfweg de sessie derde stond na een 1.28.875 te hebben neergezet op de harde compound. Met nog een half uur te gaan werd er door verschillende coureurs nog eens aangezet. Hamilton was naar buiten gegaan op mediums en ging daarop rond in een 1.27.896, waar Verstappen enkele momenten later onderdook door op de soft compound een 1.27.422 te rijden.

Gedurende het laatste kwartier veranderde er weinig meer in de tijdenlijst. Verstappen bleef bovenaan staan, gevolgd door Hamilton. Lance Stroll had de roze Mercedes naar de derde tijd gestuurd, terwijl Alex Albon op zeven tienden van zijn Nederlandse teamgenoot de vierde tijd had gereden. Charles Leclerc was met de Ferrari goed voor de vijfde tijd, terwijl Bottas na zijn run op de soft verder ging op de harde band en zo wegzakte naar de zesde stek in de tijdenlijst. Hülkenberg deed het uitstekend door in zijn eerste sessie met de RP20 naar de negende tijd te gaan. Met een 1.28.592 was hij maar enkele honderdsten langzamer dan Renault-coureurs Esteban Ocon en Daniel Ricciardo, die verantwoordelijk waren voor de zevende en achtste tijd.

Daniil Kvyat en Pierre Gasly waren tiende en elfde namens AlphaTauri, terwijl McLaren een vrij matige start van het weekend kende met de twaalfde tijd van Carlos Sainz Jr. en de dertiende tijd van Lando Norris. De coureurs van Haas, Williams en Alfa Romeo vormen voorlopig het achterveld op Silverstone. Sebastian Vettel ging ondertussen maar twee keer de baan in Northamptonshire rond en eindigde de sessie zonder tijd. Er bleek iets mis met zijn intercooler, waardoor zijn Ferrari moest worden gestript en hij niet meer naar buiten kon komen.

De tweede vrije training voor de Grand Prix van Groot-Brittannië start om 16.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag F1 Grand Prix van Groot-Brittannië - Vrije training 1