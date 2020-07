Hülkenberg maakt onverwachte F1-rentree als vervanger van Perez

De onfortuinlijke Perez ontbrak donderdag al bij de persconferentie op Silverstone. Toen nog doordat zijn eerste COVID-19-test 'geen eenduidige' uitslag opleverde. Een tweede test moest uitsluitsel bieden en toonde aan dat Perez daadwerkelijk besmet is met het coronavirus. Geen Britse GP dus voor de huidige nummer zes uit de WK-stand.

In de zoektocht naar een vervanger is Racing Point bij Hülkenberg uitgekomen. De formatie met de 'roze Mercedessen' heeft geen eigen reservecoureur en moest daardoor wel buiten de deur zoeken. Toch is de keuze voor Hülkenberg opvallend. Racing Point mag namelijk een beroep doen op Mercedes-reservecoureurs Stoffel Vandoorne en Esteban Gutierrez. De Belg heeft volgende week echter Formule E-verplichtingen in Berlijn, hetgeen lastig te combineren blijkt met een F1-race in Engeland. Gutierrez bleef in dat geval over, maar de Mexicaan heeft al lange tijd niet meer op hoog niveau gereden en werkte eind 2016 zijn laatste Grand Prix af.

De onverwachte rentree

Hülkenberg is beduidend minder lang uit de roulatie geweest. De coureur uit Emmerik zwaaide eind 2019 af, toen hij bij Renault plaats moest maken voor Esteban Ocon. Hülkenberg had op dat moment 177 F1-starts achter zijn naam staan, zonder eenmaal het podium te halen. Het leek ook bij die cijfers te blijven, al heeft hij nooit onder stoelen of banken geschoven graag terug te keren in de koningsklasse. Zo bleef de Hulk wel bezig met televisiewerk voor RTL Duitsland en een GT3-race namens Lamborghini, maar lag zijn hart nog in de Formule 1.

Na de positieve coronatest van Perez bleek een terugkeer in die klasse ineens veel reëler dan door velen voor mogelijk gehouden. Hülkenberg stond bovenaan het lijstje van Racing Point met mogelijke vervangers en is door het team van Otmar Szafnauer opgeroepen. Om daadwerkelijk in te kunnen stappen op Silverstone, moest Hülkenberg nog wel een negatieve uitslag van een coronatest kunnen overdragen. Hoewel die negatieve test vrijdagochtend nog enige tijd op zich liet wachten, werd Hülkenberg wel toegelaten in de paddock om alvast zijn zitje te passen.

Kort voor de eerste vrije training kwam dan eindelijk het verlossende woord: de Hulk is terug in de Formule 1, tot vreugde van de Duitser als ook van Racing Point-teambaas Szafnauer. "Het was niet makkelijk om op zo'n korte termijn een vervanger te vinden, maar met Nico hebben we een fantastische 'supersub' gevonden die het team al goed kent. Hij wordt dit weekend weliswaar in het diepe gegooid, maar leert snel en ik weet zeker dat hij rap op snelheid zit."