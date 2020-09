Bottas baalt van gele vlag in Q3: "Had nog iets achter de hand"

Ook in het schilderachtige Toscaanse landschap was Mercedes het snelste team, al kwam Red Bull dichtbij en was Max Verstappen tevreden dat hij Mercedes kon benaderen met de RB16.

Tussen Hamilton en Bottas was het ook al het hele weekend nipt, al was Bottas zowel op vrijdag als in de derde training de betere. Na de eerste run in Q3 was Hamilton echter sneller met 0.059 van een seconde. In de tweede run kon Hamilton zichzelf niet meer verbeteren, wat een kansje aan Bottas leek te schenken. De Fin moest zijn ronde echter afbreken vanwege een gele vlag. In bocht 3 was Esteban Ocon van de baan gegaan in de Renault. De tijd van Hamilton bleef daardoor overeind, Bottas moest andermaal vrede nemen met de tweede startplek.

"Valtteri was gisteren de hele dag sneller dan ik en in Q1 ook", gaf Hamilton toe. "Ik heb hard gewerkt op de achtergrond om mijn lijnen en mijn afstelling te verbeteren met de engineers. Uiteindelijk slaagde ik erin om de ronde te rijden die ik nodig had. De wind werd daarna heviger, dus ik kon mezelf niet meer verbeteren aan het einde. Valtteri deed het geweldig, dus ik ben heel tevreden dat ik op de pole sta."

Ook Hamilton heeft niets dan lof voor het glooiende Mugello. "Het is echt te gek. Ik weet niet of het op televisie te zien is, maar we gaan door bocht 6, 7, 8 en 9 aan 260-270 kilometer per uur. De G-krachten zijn gewoon geschift en worden alleen maar groter door acht en negen."

Bottas baalt van verloren tweede run

Bottas moest dus genoegen nemen met P2, maar was allesbehalve tevreden door die gemiste laatste ronde. "Ik had zeker nog meer tijd achter de hand. De eerste run was oké, maar niet perfect. Ik keek dus uit naar de laatste ronde, maar kreeg de kans niet. Dat is ontgoochelend omdat de snelheid er het hele weekend wel was."

Door de bochtige omloop waar downforce zo belangrijk is, vrezen velen dat inhalen zondag een probleem wordt. Bottas denk dat het zo erg niet wordt, omdat rijders verschillende lijnen kunnen kiezen. "Ik dacht eerst dat inhalen onmogelijk zou worden, maar de baan is breed genoeg en er zijn veel verschillende lijnen die je kunt nemen, zodat je de vuile lucht een beetje kunt ontwijken. Ik hoop dat het een leuke race wordt. De aanloop naar de eerste bocht is lang, dus ik hoop dat de wind op kop blijft staan voor de start van de race.