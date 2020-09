Verstappen: "Hoopgevende kwalificatie, zeker na problemen op Monza"

Door de minieme verschillen in de derde vrije training kon Verstappen met een goed gemoed naar de beslissende tijdstraining toewerken. De Nederlander kwam de eerste bedrijven ook probleemloos door en moest in Q3 uiteindelijk genoegen nemen met een derde tijd, zoals gebruikelijk in 2020 achter beide Mercedes-coureurs. Het gat was groter dan tijdens de afsluitende vrije training en dat zonder party modes. Desondanks kan Verstappen goed leven met het resultaat, zeker na de worsteling van vorige week op Monza.

"Ik had eerlijk gezegd ook geen moment verwacht dat we echt met Mercedes konden vechten in deze kwalificatie", begint hij zijn terugblik meteen na afloop op de grid. "Maar al met al verloopt dit weekend tot dusver wel veelbelovend. We hebben ons goed herpakt na Monza, waar we het lastig hadden. We kunnen erg blij zijn met deze derde plek in de kwalificatie."

Waar Mercedes het verschil maakte in de eerste twee sectoren, toonde Verstappen zich met de RB16 juist snel in het laatste deel van het Autodromo Internazionale del Mugello. Bovendien wist hij zich als één van de weinige coureurs te verbeteren in de laatste run, waarbij Esteban Ocon in de rondte ging. "Volgens mij trok de wind iets aan gedurende Q3. Mijn eerste run was niet top, maar de tweede was beter, ook qua rondetijd. Maar toen was de baan dus niet meer hetzelfde vanwege de wind. Maar goed: het is was het is, deze auto's zijn sowieso erg gevoelig voor wind."

Wat beklijft is het mooie circuit in een schilderachtig landschap. Verstappen heeft al eerder aangegeven dat de Formule 1 wat hem betreft nog een keer moet terugkeren naar Mugello en de kwalificatiesessie heeft die mening bepaald niet veranderd. "Het is geweldig om op dit circuit te rijden, echt top. Zeker in de kwalificatie was het erg speciaal." Zondag mag Verstappen, technisch malheur daargelaten, nog 59 keer rond over dezelfde omloop om Mercedes wellicht onder druk te zetten. De Limburger start net als beide Zilverpijlen op softs. Verstappen liet eerder al wel weten dat inhalen geen sinecure zal worden op het snelle circuit van Mugello.

