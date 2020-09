Bottas nipt voor Verstappen in afsluitende training op Mugello

Ondanks dat Mugello een nieuwe baan is voor de Formule 1, duurde het even voordat de actie op gang kwam tijdens de laatste training voor de eerste GP van Toscane. In de eerste minuten kwamen alleen de coureurs van McLaren, AlphaTauri en Haas de baan op, maar zij hielden het bij een installatieronde. Na zeven minuten was het Valtteri Bottas die als eerste een tijd noteerde. De Fin stuurde zijn Mercedes op de zachte band naar een 1.17.437. Nadat Bottas klaar was met zijn run, zou het een minuut of tien duren voordat er weer auto's op het circuit verschenen.

Lewis Hamilton meldde zich vervolgens bovenaan door op de soft band een fractie rapper te gaan dan Bottas, met een 1.17.415. Max Verstappen bracht pas na een half uur zijn eerste tijd op de klokken maar wurmde zich meteen tussen de beide Mercedessen op P2, door op de medium band een uitstekende 1.17.298 te rijden. En daar bleef het niet bij. Na een 'cool down lap' zette de Red Bull-coureur opnieuw aan en eiste hij met een 1.17.116 de eerste stek op in de tijdentabel, waarmee hij opvallend genoeg dus sneller was dan de twee Mercedes-rijders op de zachtste band.

Twintig minuten voor het einde kwamen de eerste coureurs op een nieuw setje zachte banden de pits uit om een snelle ronde te oefenen voor de kwalificatie. Bottas ging paars in de eerste twee sectoren, maar verbeterde zich niet in het laatste gedeelte. Niettemin kwam hij uit op een 1.16.530, waarmee hij terugkeerde op P1. Hamilton wist hierna een betere eerste sector te rijden dan zijn Mercedes-collega, maar gaf in de rest van de ronde wat tijd toe op de coureur uit Nastola. Met een 1.16.613 was hij op de streep 0.083 langzamer dan Bottas, die vrijdag ook al de snelste was in de eerste en tweede vrije training.

Met nog een paar minuten te gaan ging Verstappen op de zachtste band op pad. De Limburger verloor in de eerste twee sectoren iets ten op zichte van Bottas, maar was de snelste van iedereen in het laatste deel van het circuit. Met een 1.16.547 nestelde hij zich opnieuw tussen de twee Mercedes-rijders op P2 en zat hij slechts 0.017 van de snelste tijd van Bottas af, waarmee zich de vraag aandient of hij later op zaterdag een gooi kan doen naar de pole-position voor de Toscaanse Grand Prix.

Achter de top-drie volgde een gat van een halve seconde naar de rest van het veld. Racing Point-coureur Lance Stroll was best-of-the-rest met de vierde tijd. Pierre Gasly, de verrassende winnaar van de vorige race op Monza, noteerde de vijfde tijd en ging in de slotfase nog even door de grindbak met zijn AlphaTauri. Sergio Perez, die een gridpenalty van één plek heeft voor het veroorzaken van een botsing met Kimi Raikkonen in de tweede training, Charles Leclerc, Alexander Albon, Daniil Kvyat en Romain Grosjean waren de overige namen in de top-tien. Bij Sebastian Vettel gaat het nog altijd niet lekker. De viervoudig wereldkampioen kwam met de tweede bordeauxrode Ferrari niet verder dan de achttiende tijd. Daniel Ricciardo was slechts zeventiende met zijn Renault, terwijl Lando Norris in de McLaren ook maar negentiende was. George Russell eindigde de training zonder tijd onderaan. De Williams-coureur zou door een remprobleem maar één ronde rijden.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Toscane begint om 15.00 uur.

Uitslag Formule 1 Grand Prix van Toscane - VT3