Hamilton verslaat Bottas voor pole in Toscane, Verstappen derde

Verstappen zat er eerder op de dag nog heel goed bij tijdens de afsluitende oefensessie: de Limburger nestelde zich tussen de Mercedessen op P2 en was maar zeventien duizendsten van een seconde verwijderd van de snelste tijd van Valtteri Bottas. En dus was het de vraag of de Red Bull-coureur op Mugello, waar dit weekend voor het eerst een Formule 1-race wordt verreden, een serieuze kanshebber zou zijn voor de pole-position. Het antwoord op die vraag was uiteindelijk nee. En Verstappen verklaarde nadien dat hij ook niet verwacht had dat hij met de Mercedes-rijders om de eerste startplek zou vechten.

Q1: Vroege exit voor Monza-winnaar Gasly

Aan het begin van de allereerste Formule 1-kwalificatie op Mugello liet Mercedes meteen haar tanden zien. Hamilton kwam in zijn eerste vliegende ronde tot een 1.15.778, waar Bottas een paar tellen later onder ging met een 1.15.749, waarmee het baanrecord meteen naar de vaantjes was. Verstappen noteerde de derde tijd, maar was met een 1.16.335 al meer dan een halve seconde langzamer dan het Mercedes-duo.

In de middenmoot zat het weer eens heel dicht bij elkaar. Pierre Gasly, de verrassende winnaar van de vorige race op Monza, stond na de eerste runs slechts zestiende, waarmee de AlphaTauri-coureur zich samen met Kimi Raikkonen, George Russell, Romain Grosjean en Kevin Magnussen in de gevarenzone bevond. De Fransman verbeterde zich tijdens zijn tweede run, maar zakte bij het zwaaien van de vlag niettemin terug naar de zestiende plek, waarmee hij tot de eerste groep afvallers behoorde. Antonio Giovinazzi, George Russell, die nog een stukje grindbak meepakte, Nicholas Latifi en Kevin Magnussen konden aan het einde van de openingssessie eveneens hun wagen verlaten. Opluchting was er bij Sebastian Vettel, die met de vijftiende tijd met de hakken over de sloot doorging naar het tweede kwalificatiedeel.

Q2: Verstappen pikt aan

Onder aanvoering van Mercedes ging het tempo in Q2 verder omhoog. Hamilton noteerde een 1.15.309, terwijl Bottas een 15.322 op de klokken bracht. Verstappen zat dit keer een stuk dichter bij de Mercedes-rijders met een 1.15.471, wat de burger moed gaf voor het slotstuk van de kwalificatie.

Carlos Sainz klom aan het einde van de sessie van de twaalfde naar de tiende plek in de tijdentabel, waardoor McLaren-teamgenoot Lando Norris buiten de top-tien zakte en klaar was. Daniil Kvyat ging op dezelfde plek naast de baan als waar Russell eerder door de kiezels raasde en was met de twaalfde tijd eveneens te langzaam. Kimi Raikkonen reed een rondetijd die identiek was aan die van de Rus, maar staat dertiende op de grid omdat hij zijn tijd later neerzette. Sebastian Vettel en Romain Grosjean waren na de tweede kwalificatiesessie ook gezien.

Q3: Gele vlag zorgt voor anti-climax

Zou de strijd om pole opnieuw tussen Hamilton en Bottas gaan? Of kon Verstappen zich nog met dit gevecht gaan bemoeien? Hamilton begon met een 1.15.114, waar Bottas net niet aan kwam met een 1.15.203. Verstappen klokte een 1.15.546, waarmee hij aansloot op P3 maar wel vier tienden langzamer was dan de Mercedessen. Alexander Albon zat op zijn beurt vier tienden van Verstappen af, maar had na de eerste runs wel de vierde tijd in handen.

Met nog vier minuten op de klok was het tijd om naar buiten te gaan voor nog een laatste snelle ronde in de kwalificatie. Hamilton ging paars in de tweede sector maar verbeterde zich uiteindelijk niet, terwijl achter hem Renault-coureur Esteban Ocon in de eerste sector voor een gele vlag zorgde door van de baan te spinnen. Bottas en alle anderen konden dankzij het moment van de Fransman geen snellere tijd meer rijden en zo ging de kwalificatie als een nachtkaars uit. De pole was dus voor Hamilton en de tweede startplek voor Bottas. Verstappen en Albon bezetten zondag de tweede rij. Charles Leclerc kwalificeerde zich als vijfde voor de duizendste Grand Prix van Ferrari en Sergio Perez reed de zesde tijd, maar gaat nog één plek naar achteren op de grid vanwege een straf voor een botsing met Kimi Raikkonen in de tweede training. Racing Point-teamgenoot Lance Stroll profiteert van de penalty voor de Mexicaan en start zondag dus als zesde, terwijl Perez het met de zevende startplek moet doen. Daniel Ricciardo, Carlos Sainz en Esteban Ocon completeren op Mugello de top-tien op de startopstelling.

De Grand Prix van Toscane begint zondag om 15.10 uur.

Uitslag Formule 1 Grand Prix van Toscane - Kwalificatie