Beste kwalificatieresultaat voor Albon: "Het gaat de goede kant op"

Met de sensationele overwinning van Pierre Gasly op Monza en ervaren coureurs als Sergio Perez en Nico Hülkenberg op de markt, kan Albon zich niet al te veel misstappen permitteren met het oog op 2021. Waar de kwalificatie vaak zijn achilleshiel is gebleken, ging het op het Autodromo Internazionale del Mugello een stuk beter voor Albon. Sterker nog: P4 is zijn beste resultaat tot nu toe op zaterdag. In Oostenrijk mocht hij ook al als vierde vertrekken, maar daarvoor profiteerde hij nog van een gridstraf voor Lewis Hamilton.

Op Mugello deed Albon het op eigen kracht en dat stemt tevreden, ondanks dat er voor zijn gevoel nog meer in zat qua tijd. De schuiver van Esteban Ocon en de bijbehorende gele vlaggen boorden Albon echter een laatste run door de neus. "Voor je gevoel kun je het altijd nog beter doen dan in de run daarvoor. Mijn eerste poging in Q3 was best oké, maar voor mij gevoel zat er op bepaalde plekken nog wat marge. Toen ik voor de tweede keer rondging, zag ik die gele vlaggen en dat was het dan. Maar goed: nog steeds P4 en daar ben ik erg blij mee. We gaan de goede kant op."

Dat laatste kan teambaas Horner beamen. Hij benadrukte op zaterdag nog maar eens dat Red Bull alle focus op Albon heeft, maar dat een teambaas ook andere coureurs op de markt in de gaten moet houden. Op deze zaterdag gaf Albon echter geen nieuwe aanleiding om in te grijpen, zo concludeerde Horner ook in gesprek met Sky Sports F1. "Het is mooi dat beide mannen er goed bij staan, zeker voor Alex. Hij heeft tot dusver een goed weekend afgewerkt."

Albon hoopt op herhaling van bandentombola Silverstone

De vraag is welk vervolg dat weekend krijgt op zondag. Kan Albon voor het eerst naar het podium? "Het is een lange run naar de eerste bocht. We zijn tot dusver niet altijd goed van onze startplekken gekomen, maar laten we morgen eerst maar zien wat we kunnen doen. Inhalen wordt hier lastig, maar de bandendegradatie ziet er voor ons wel goed uit." Waar Albon aangeeft dat inhalen geen sinecure wordt op Mugello, benadrukt hij dat het niet onmogelijk is. "In de laatste bocht kun je elkaar op zich wel aardig volgen. Het is niet zo slecht als in Barcelona, waar er een soort van file ontstaat voor die laatste chicane. Hier kun je wel wat andere lijnen rijden, waardoor we misschien iets kunnen proberen op het rechte stuk."

Daarnaast hoopt Albon op een herhaling van Silverstone: dus dat hoge temperaturen en snelle bochten bovenmatig veel rubber vreten bij concurrenten. "Soms voelt onze eigen auto heel goed aan moet ik zeggen en soms ineens een stuk minder. Op Silverstone was het goed, vooral met de enorme bandenslijtage. Hopelijk kunnen we dat hier weer verwachten. Maar totdat we morgen echt gaan racen, blijft dat lastig te voorspellen. We hebben geen data van de voorbije jaren, dus we moeten vooral slim op de situatie van het moment inspelen - ook met verkeer."

