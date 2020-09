Leclerc: Vijfde startplaats onverwacht voor Ferrari

Na twee weken zonder punten had Ferrari wat recht te zetten in Mugello, zeker omdat het team dit weekend de duizendste Grand Prix-deelname in de Formule 1 viert. Sebastian Vettel sneuvelde in Q2 als veertiende, maar teamgenoot Leclerc schopte het wel tot in de afsluitende Q3 met de snelste tien rijders. Daarin klokte de Monegask de vijfde tijd.

Leclerc had wat geluk dat de concurrentie in de slotminuut geen snellere tijd meer kon neerzetten door een gele vlag, maar was erg tevreden met het resultaat. "Ik ben heel erg blij met mijn ronde", stelde Leclerc. "Ik heb een goede ronde aan elkaar kunnen rijden en P5 was zeker buiten onze verwachtingen. Daar zijn we dus heel blij mee."

"Monza en Spa waren extreem moeilijk voor het hele team. Ik had het enorm moeilijk om de wagen te besturen met low downforce afstellingen en had het heel moeilijk met de balans. Hier was de balans wel goed daardoor voelde ik me goed in de wagen. We komen nog wat snelheid tekort om de strijd aan te gaan met de mannen voor ons, maar de balans was heel goed. Dat gaf me vertrouwen en daardoor kon ik mijn uiterste best doen tijdens die kwalificatieronde.“

Of Leclerc die vijfde plek zondag ook vast kan houden is een ander verhaal, al lijkt inhalen niet zo makkelijk op Mugello. "Er ligt een goede kans, maar als we naar de racesnelheid van de anderen op vrijdag kijken, dan zijn er best veel wagens sterker. Het wordt moeilijk om hen achter me te houden, maar dat is nu eenmaal mijn job. Ik zal alles geven."

Vettel slaagde er voor de vijfde race op rij niet in om Q3 te bereiken en was dus een stuk minder positief dan zijn jonge teamgenoot. "Het is een gevecht, maar dat is het al het hele jaar", aldus de Duitser, die volgend jaar naar Aston Martin verhuist. "We blijven alles proberen wat we kunnen om de wagen beter te begrijpen. Ik doe alles wat ik kan om me aan te passen, maar er ligt nog altijd meer werk."

Gerelateerde video