Valtteri Bottas kwam vrijdagochtend als snelste uit de startplokken in de Algarve. De Fin wist het circuit van Portimao in de eerste vrije training af te leggen in een 1.19.648, maar was daarmee slechts 0.025 seconde sneller dan de Red Bull van Max Verstappen. In de middagsessie klokte de Nederlander opnieuw de tweede tijd, al was het deze keer de Mercedes van Lewis Hamilton die hem te snel af was. De Brit eindigde de vrijdag bovenaan de tijdenlijsten met 0.143 seconde voorsprong. De voortekenen voor opnieuw een spannend raceweekend zijn dan ook veelbelovend.

“Het was heel erg winderig vandaag, dus volgens mij had iedereen het vandaag lastig”, blikt Hamilton voor de camera’s van Sky F1 terug op de vrijdag. “Ik weet niet of het aan de auto, de wind of het circuit lag, maar het was echt een flinke uitdaging vandaag om de auto op de baan te houden.”

Gat naar Red Bull erg klein

Ondanks de lastige omstandigheden wist Mercedes dus beide vrije trainingen bovenaan af te sluiten. Hamilton verwacht echter opnieuw een spannende strijd met Red Bull: "Ik denk dat het opnieuw dicht bij elkaar zal zitten. Ik weet niet hoe het rondje van Max was, maar die van mij was niet perfect. Er zit zeker nog meer in het vat en we kunnen nog wel wat verbeteringen maken, al weet ik zeker dat Red Bull dat ook kan. Het zat echter weer dicht bij elkaar, zoals het ook in de laatste paar races al was, dat maakt het leuk.”

De uitspraken van de wereldkampioen werden grotendeels beaamd door teamgenoot Valtteri Bottas, die de dag twee tienden achter Verstappen uiteindelijk als derde afsloot: "Wat betreft de snelheid was het geen verkeerde start. Het was goed om te zien dat we er opnieuw aardig bij staan, al gaat het wederom erg dicht bij elkaar zitten, zonder twijfel. Het gevoel was vrij gelijk aan vorig jaar. Het asfalt is hier nog steeds vrij glad, vooral de achterkant van de auto ligt best los op sommige plekken, dus het was zeker niet makkelijk. Het viel niet mee om foutloze rondjes aan elkaar te rijgen. Daarnaast werd de auto steeds listiger naarmate we zachter gingen met de banden. Voor mijn gevoel werkte de auto het beste op de medium-compound, maar we hebben nog wat werk aan de winkel.”

Banden spelen opnieuw een hoofdrol

Ook Hamilton worstelde vrijdag met de banden, al is de Brit van mening dat Pirelli een fout heeft gemaakt door voor het tweede jaar op rij de hardst mogelijke compounds mee te nemen naar Portugal: “Vorig jaar hadden we hier al het gevoel dat de band te hard was voor deze baan. Nu zijn we hier terug met min of meer dezelfde band, of zelfs nog een iets hardere band. Het voelt dan ook alsof we hier met een te harde band rijden. We hadden beter de C2, C3 en C4 kunnen hebben hier, maar iedereen zit in hetzelfde schuitje dus we zullen ermee moeten leven.”

Volgens Bottas zullen de banden morgen de doorslag gaan geven in de strijd om pole-position: “In de kwalificatie gaat het echt belangrijk worden om de banden op temperatuur te krijgen. Het kan een groot verschil maken, dus daar ligt voor ons wel de prioriteit”, aldus de Fin, die net als Hamilton een spannend duel met Red Bull verwacht: “Het gaat opnieuw dicht bij elkaar zitten. Het is moeilijk te zeggen. In VT2 had ik op de zachte band niet echt een goede ronde. Het gaat krap worden en het kwartje kan elke kant opvallen. Diegene die vanavond de meeste tijd weet te vinden, staat morgen op pole.”