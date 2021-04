Sergio Perez begon de vrijdag nog prima met een derde stek in de eerste vrije training, maar kende na de middagpauze iets meer problemen achter het stuur van de RB16B. "Het tempo op de mediums was best goed. Maar op de softs wonnen we totaal geen extra tijd. We moeten echt analyseren wat er verkeerd ging op die set, hopelijk kunnen we het voor de kwalificatie nog oplossen", aldus Perez na afloop van de trainingssessie die hij als tiende afsloot.

Als Red Bull erin slaagt om die problemen op softs te verhelpen, dan moet het energiedrankenmerk volgens Perez wel een gooi naar pole kunnen doen in de Algarve. "Ik denk dat onze snelheid op zich wel goed is, we moeten morgen zeker meedoen voor pole." Een pakket aan upgrades moet daarbij helpen, al durft Perez nog niet te zeggen in hoeverre die aanpassingen een stap voorwaarts betekenen. "Dit circuit is heel anders dan de voorgaande banen en het is lastig om hier überhaupt iets te voelen in de auto. Het gevoel is op dit circuit gewoon wat slechter, iedereen heeft minder grip. Daardoor is het lastig om te vergelijken."

Omstandigheden nog niet goed in 'achtbaan van de Algarve'

Perez duidt daarmee op de verraderlijke baanomstandigheden in Portimao. Net als Max Verstappen klaagt de éénvoudig Grand Prix-winnaar over een gebrek aan grip op het Autódromo Internacional do Algarve. "Wat betreft het asfalt is het eigenlijk nog net zoals vorig jaar. Het is erg lastig om de banden in deze omstandigheden fatsoenlijk aan de praat te krijgen. Daardoor is het voor ons vooral belangrijk om de banden hier nog beter te begrijpen", sluit Perez zijn terugblik af.