Zes maanden nadat de Formule 1 voor het eerst een race had afgewerkt op de baan in de Algarve, is de koningsklasse van de autosport weer terug in het zuiden van Portugal. Vorig jaar werd Portimao aan de kalender toegevoegd doordat het programma wegens corona volledig moest worden herzien, dit keer vervangt de omloop met grote hoogteverschillen de Grand Prix van Vietnam, die er om politieke redenen niet meer komt.

Lees terug: Liveblog bij de eerste training voor de GP van Portugal

Het eerste bezoek aan het Portugese circuit stond in het teken van een tekort aan grip, doordat er kort voor de komst van de Formule 1 een nieuwe asfaltlaag was neergelegd. De situatie zou dit weekend beter moeten zijn, nu het baanoppervlak wat ouder is, al hielpen de koele omstandigheden tijdens de eerste training niet mee. Verschillende coureurs worstelden aan het begin van de oefensessie met de balans van hun auto, waaronder de winnaar van vorig jaar Lewis Hamilton. “Er valt nagenoeg niet te rijden met deze balans”, merkte de Mercedes-coureur op over de boordradio, toen hij na zijn eerste run terugkeerde in de pits.

Max Verstappen en Valtteri Bottas wisselden halverwege de training stuivertje bovenaan in de tijdenlijst. De Nederlander deelde de lakens uit op de harde band door een 1.20.318 te rijden. Bottas keerde vervolgens terug bovenaan door op de zachte band naar een 1.20.221 te gaan. De Fin verbeterde zich hierna meerdere malen om uiteindelijk op een 1.19.648 uit te komen. Verstappen kende geen goed begin van zijn run op de soft door al na een paar honderd meter een ‘flat spot’ op te lopen. “Wat een grap. Ik kan niet eens zien waar ik naartoe ga door de vibraties”, zei Verstappen op de teamradio. Desondanks ging de Limburger daarna wel paars in de eerste en tweede sector, om met een 1.19.673 uiteindelijk maar een fractie langzamer te gaan dan Bottas.

Met nog vijf minuten te gaan meldde Hamilton zich op de derde plek in de tijdenlijst. Sergio Perez nam die positie bij het zwaaien van de vlag echter van de Brit over door met de tweede Red Bull een 1.19.846 te noteren. Ferrari-coureur Charles Leclerc klom helemaal aan het einde van de sessie op naar de vierde tijd, waardoor Hamilton uiteindelijk slechts vijfde was in de eerste training. AlphaTauri-rijder Pierre Gasly kende een prima begin van het weekend met de zesde tijd. George Russell kwam opmerkelijk sterk uit de startblokken door zijn Williams naar de zevende tijd te sturen. Lando Norris, Carlos Sainz en Esteban Ocon completeerden de top-tien. Alfa Romeo-vrijdagcoureur Callum Ilott ging met de auto van Antonio Giovinazzi naar de zeventiende tijd en maar een halve seconde langzamer dan racerijder Kimi Raikkonen. Haas-piloot Nikita Mazepin was met afstand langzaamste aan het begin van het weekend.

Om 16.00 uur Nederlandse tijd begint in Portugal de tweede vrije training.

Resultaten eerste training GP van Portugal

VIDEO: Een ronde over het circuit van Portimao