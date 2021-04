Max Verstappen kan dit weekend de eerste Nederlander worden die het wereldkampioenschap Formule 1 aanvoert. Om dat te bereiken moet hij in de Algarve afrekenen met het Mercedes-duo en dat belooft op basis van de vrijdag nog geen sinecure te worden. Valtteri Bottas voerde het veld immers aan tijdens de eerste training en Lewis Hamilton nam het commando over in deel twee. Het gevoel in de Red Bull is echter ook goed, al is Verstappen minder te spreken over de baanomstandigheden in Portugal.

"Het gevoel in de auto was wel aardig, ja. Alleen het was weer heel verraderlijk door het asfalt hier, veel glibberen en glijden. Ik weet dat het voor iedereen hetzelfde is, maar dat maakt het nog niet echt fijn om op te rijden", laat Verstappen na de vrijdagse trainingen weten. Vorig jaar was de nieuwe asfaltlaag al een pijnpunt en dit jaar is er niet veel verbeterd. "Nee, het is net zoals vorig jaar. De banden zijn natuurlijk veranderd en we hebben met deze aangepaste auto's minder grip dan vorig jaar. Het is erg lastig en gewoon jammer van zo'n mooi circuit. Het draait allemaal om de bandentemperatuur en het opwarmen van de banden. Zo hoort het eigenlijk niet te zijn. Dat is gewoon jammer, al heeft iedereen ermee te maken."

Verstappen is dan ook niet de enige rijder met klachten over het gripniveau. Zo heeft Lewis Hamilton al laten weten dat Pirelli eigenlijk te harde banden heeft meegenomen voor de omstandigheden in de Algarve. Desondanks stonden de gebruikelijke namen wel 'gewoon' vooraan op vrijdag en dat is ook de verwachting voor de rest van het weekend. Hoe verhoudt Verstappen zich dan tot Mercedes, is dit de opmaat tot wederom een spannend duel? "Daar lijkt het wel op, maar wij hebben nog wat werk te doen. De auto voelt goed, maar we hebben zeker nog enkele dingen te doen voor morgen. Maar goed, over het algemeen voelt het prima aan."