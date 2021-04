De tweede oefensessie begon tien minuten later dan gepland omdat er problemen waren bij een afvoergoot, die eerst moesten worden verholpen. Nadat de lampen aan het einde van de pits eindelijk op groen waren gezet, was het meteen een drukte van belang op het circuit. De omstandigheden op de baan waren echter niet ideaal, doordat het in de aanloop naar de training flink harder was gaan waaien.

Lees terug: Liveblog bij de tweede training voor de GP van Portugal

Max Verstappen stuurde zijn Red Bull na vier ronden terug naar de pits met een brake-by-wire-probleem, maar kon zijn programma na een kort bezoek aan de garage weer vervolgen. Eenmaal terug op het circuit reed de Nederlander een nieuwe snelste tijd door op de medium band naar een 1.20.322 te gaan. Verstappen was daarmee op dat moment een tiende van een seconde sneller dan Valtteri Bottas. De Fin heroverde de eerste stek in de tijdenlijst korte tijd later door op de soft een 1.20.181 te noteren. Lewis Hamilton ging daarna echter nog een klap harder op de rode compound met een 1.19.837. De training was een half uur oud toen ook Verstappen een run deed op de zachte band. De elfvoudig Grand Prix-winnaar ging paars in de eerste sector, maar zou in het restant van de ronde iets langzamer zijn dan Hamilton. Met een 1.19.980 bleef hij een tiende van de tijd van de regerend kampioen verwijderd.

Hamilton sloot de tweede training zodoende als snelste af, voor Verstappen en Bottas, die met zijn tijd in de eerste training overigens de snelste van de dag was. Ferrari-coureur Carlos Sainz Jr. zat er goed bij in de tweede oefensessie met de vierde tijd (1.20.197), terwijl Alpine met twee auto's vertegenwoordigd was aan de bovenkant van de tijdenlijst dankzij een vijfde tijd van Fernando Alonso en zesde tijd van Esteban Ocon. Charles Leclerc bracht de tweede Ferrari naar de zevende tijd, Daniel Ricciardo (McLaren) en Lance Stroll (Aston Martin) gingen nog geen tiende langzamer dan de Monegask en besloten de sessie als achtste en negende. Sergio Perez bleef steken op de tiende tijd.

Pierre Gasly (AlphaTauri) en Lando Norris (McLaren) eindigden net buiten de top-tien, terwijl George Russell een competitieve indruk maakte door zijn Williams naar de dertiende tijd te brengen. Nicholas Latifi had een momentje waarbij hij door de grindbak denderde. De Canadees kon zijn weg vervolgen en was uiteindelijk goed voor de negentiende tijd. Nikita Mazepin was opnieuw de traagste man op de baan. De Russische coureur van Haas moest zelfs nog acht tienden toegeven op Latifi.

Zaterdag om 13.00 uur Nederlandse tijd gaat het F1-weekend in Portugal verder met de derde vrije training, waarna om 16.00 uur de kwalificatie wordt verreden.

Resultaten tweede training Grand Prix van Portugal

VIDEO: Een ronde over het circuit van Portimao