Gridstraf voor Leclerc wegens overtreding in kwalificatie

De Monegask kende een moeizame kwalificatie en bleef in het tweede deel steken op de elfde tijd, waarmee hij voortijdig klaar was. Daar kwam nog eens bij dat de wedstrijdleiding twee onderzoeken naar hem had ingesteld: een voor het hinderen van Daniil Kvyat en een voor het niet gehoor geven aan de rode vlag, die aan het einde van Q1 gezwaaid werd voor Antonio Giovinazzi.

Voor het eerste incident heeft hij drie startplaatsen straf gekregen plus een strafpunt op zijn superlicentie. Aan de hand van videobeelden hebben de stewards namelijk duidelijk kunnen vaststellen dat Leclerc Kvyat in de weg heeft gereden bij de negende en tiende bocht. Zij erkennen dat het zicht in de spiegels door het weer niet optimaal was en dat het ook geen bewuste actie was geweest van de Leclerc, maar merkt daarbij op dat de Ferrari-coureur af heeft moeten geweten van het feit dat Kvyat hem naderde vanwege een radioboodschap van zijn engineer en daarom anders had kunnen reageren.

Voor het geen gehoor geven aan de rode vlag heeft Leclerc geen straf gekregen, omdat de rode vlag kwam op het moment dat hij op volle snelheid de laatste bochtencombinatie naderde. Als reactie op de rode vlag zou hij hard hebben geremd en overwogen hebben om de witte lijn bij de pitsingang over te steken om zo gelijk naar binnen te kunnen gaan, maar achtte dit uiteindelijk tot onveilig. Vervolgens is Leclerc op een veilige snelheid door gereden en alsnog naar de pits gegaan. Om die reden vonden de stewards hen geen straf waard.