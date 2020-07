Brawn: F1 kan niet laks worden na uitblijven positieve coronatests

Er zijn in de afgelopen twee weken meer dan 8.000 coronatests afgenomen bij het Formule 1-personeel, die allemaal een negatieve uitslag hebben opgeleverd. Daarmee lijken de maatregelen die de Formule 1 heeft genomen om de wedstrijden op een veilige manier - zonder coronabesmettingen - te laten plaatsvinden, succesvol te zijn geweest. Maar de aandacht mag niet verslappen, waarschuwt Brawn.

“Het idee van een grote bubbel en elk team die een kleine bubbel vormt, betekent dat je op een zeker moment een positief geval kunt verwachten. Maar we hopen het onder controle te kunnen houden en het risico te kunnen minimaliseren”, laat Brawn weten. “Mijn vrouw was erg bezorgd dat ik hiernaartoe zou gaan, maar ik heb haar gezegd dat dit de meest veilige plek zou moeten zijn. Dat was in elk geval het doel. Tot dusver is alles in orde geweest, maar we mogen niet laks worden.”

De Formule 1 heeft recentelijk bekendgemaakt dat de acht eerder aangekondigde Europese races worden opgevolgd door een race op Mugello en een treffen op het Sochi Autodrom. Verschillende andere circuits hebben aangegeven wel een Grand Prix te willen organiseren, maar voor een verdere uitbreiding van de kalender is het wel belangrijk dat er zich geen gevallen van corona voordoen. Brawn: “We moeten ervoor zorgen dat de Formule 1, als internationale sport die de hele wereld over reist, niet een gebeuren wordt dat COVID-19 meeneemt naar een land. We moeten een partij zijn waar landen volledig op kunnen vertrouwen en een Grand Prix moet als veilig evenement gezien worden om te organiseren.”

Video: Het nieuwe normaal in de Formule 1