VIDEO: Schuiver van Verstappen in spectaculaire kwalificatie

Waar coureurs in een reguliere kwalificatie hooguit twee runs per sessie afwerken, werden fans ditmaal getrakteerd op zestig minuten lang actie. Het maakte de kwalificatie tot eentje om niet snel te vergeten. De meeste coureurs maakten onder de verraderlijke omstandigheden wel een schoonheidsfoutje en dat gold ook voor Verstappen. Hij ging de mist in tijdens de laatste aanzet in Q3, met een onschuldige schuiver tot gevolg. "Maar die ronde was toch niet goed genoeg geweest om pole te pakken", aldus Verstappen tijdens de online persconferentie na afloop.

Het slippertje hing nauw samen met Sebastian Vettel, die op dat moment de pitstraat opzocht. "Ik denk in ieder geval dat het Seb was die toen de pits inging. Maar het regende zo hard dat je de kleuren van de andere auto's niet eens goed kon zien", vervolgt hij zijn verhaal. "Doordat Seb de pits inging, kreeg ik te maken met onderstuur. Daardoor belandde ik op de kerbs bij de exit van de bewuste bocht en verloor ik de controle over de auto. Maar goed: zo driftte ik eigenlijk heel mooi door die laatste bocht heen", lacht de Nederlander.

VIDEO: Bekijk hier het bewuste moment van Verstappen in Q3

Christian Horner kan eveneens om het voorval lachen. De teambaas deelt Verstappens mening dat het incident hem geen betere startplek heeft gekost. "Het kwalificeren in deze omstandigheden is sowieso lastig, maar Max heeft het geweldig gedaan. Hij verloor alleen veel tijd door dat momentje met Seb, anders had hij zeker een stuk dichter bij Lewis gestaan. Maar ik denk niet dat hij anders pole had kunnen pakken. Max start morgen als tweede, Alex als zesde. Al met al heeft ons team het vandaag goed gedaan."

Foto's: De schuiver van Verstappen in beeld