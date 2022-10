George Russell en Nyck de Vries kennen elkaar al jaren. Niet alleen werken ze dit jaar samen bij Mercedes, in de karts kwamen ze elkaar ook al regelmatig tegen. “Absoluut”, antwoordde Russell op de vraag van Motorsport.com of hij blij is voor De Vries. “Van de jongens uit het karten was Nyck waarschijnlijk de enige die de F1 nog niet had bereikt die dat wel verdiende. Ik heb het over een groepje van vijf in 2011 en 2012, met mezelf, Alexander Albon, Max Verstappen, Charles Leclerc en Nyck. Dus ik ben blij dat het hem is gelukt.”

“In de karts was Nyck de te kloppen man”, vervolgde Russell. “Ik heb nooit tegen hem geracet in de karts, maar hij was van ons allemaal waarschijnlijk de succesvolste met het karten. Om de Formule 1 te halen moet je op het juiste moment presteren, als zich ergens op de grid een kans voordoet. Soms valt het echter niet samen, maar op Monza gebeurde dat alsnog voor hem. Dat heeft waarschijnlijk zijn pech van enkele jaren geleden goedgemaakt.”

De Vries kroonde zich in 2019 tot kampioen in de Formule 2, maar promotie naar de F1 bleef uit. De coureur uit Sneek ging aan de slag voor Mercedes in de Formule E, waar hij in het seizoen 2020-2021 wereldkampioen werd. Vorige maand maakte De Vries op Monza bij Williams, als invaller voor Albon, alsnog zijn F1-debuut. Hij imponeerde met een negende plek in de race, goed voor twee WK-punten.

Als De Vries volgend jaar zijn eerste volledige seizoen in de F1 rijdt, is hij 28 jaar. Dat is relatief oud, zeker wat de laatste jaren betreft. Russell was bijvoorbeeld 21 jaar toen hij in 2019 debuteerde bij Williams. De Brit heeft in elk geval alle vertrouwen in De Vries. “Het wordt zeker fascinerend om te zien hoe hij het gaat doen, maar ik twijfel er niet aan dat hij goed zal presteren”, zei Russell. “Hij heeft alles in zich om een geweldige F1-coureur te worden. Ik weet zeker dat hij het uitstekend gaat doen.”

Video: Nyck de Vries over zijn contract bij AlphaTauri