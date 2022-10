Leclerc nipt achter Verstappen: “Worstelde met de banden”

Charles Leclerc was in zijn laatste run in Q3 op Suzuka snel onderweg, maar moest door een mindere laatste sector genoegen nemen met de tweede plek achter Max Verstappen. “De auto was goed, maar ik worstelde meer met de banden”, vertelde de Ferrari-coureur na afloop op de persconferentie. “Ik was aan het pushen in de eerste sector, maar ging langzaam in de laatste sector omdat het beste van de banden er toen wel af was. Het was lastig, maar over het algemeen voelde de auto goed.”

Na de regen op vrijdag was het zaterdag droog op Suzuka. Wat het weer zondag gaat doen is moeilijk te voorspellen. Dat maakt de voorbereiding op de race er niet eenvoudiger op. “We hebben niet veel data voor morgen, los van een paar ronden van vanochtend. Ik doel op onze lange run in de derde vrije training. Het wordt dus een stap in het onbekende”, aldus Leclerc. “De omstandigheden zijn onvoorspelbaar. Krijgen we regen of niet, of misschien wel allebei? We zullen zien.”

Op de vraag van Motorsport.com of Ferrari een compromis heeft gedaan met de setup voor de kwalificatie, door de wagen wellicht meer af te stellen voor nat weer, antwoordde Leclerc: “We hebben geen groot compromis gedaan. De voorspelling voor morgen is dat er hier en daar wat regen valt, maar we weten niet of het ook echt gaat gebeuren. Het was lastig om de auto op punt te krijgen voor de kwalificatie met alleen de derde vrije training. Desondanks denk ik dat we het goed hebben gedaan op dat gebied.”

Video: Samenvatting van de kwalificatie op Suzuka