Russell heeft geen tijd voor winterstop: “Direct 120% focus op Mercedes”

Na drie seizoenen bij Williams maakt George Russell volgend jaar de opstap naar het team van Mercedes. De jonge Brit gaat er een team vormen met landgenoot Lewis Hamilton als opvolger van Valtteir Bottas. Russell heeft al de nodige Formule 1-testkilometers gemaakt in dienst van de huidige wereldkampioen en mocht er vorig jaar zelfs al een keer invallen voor Hamilton toen deze in Bahrein positief werd getest op het coronavirus. Aan het einde van het jaar zal hij opnieuw in de Mercedes mogen stappen wanneer hij in de week na de seizoensfinale in Abu Dhabi voor het team mag deelnemen aan de tweedaagse F1-test.

Met de geplande test op het Yas Marina Circuit begint Russell na zijn laatste race voor Williams meteen aan zijn nieuwe avontuur bij Mercedes. Even op adem komen zit er dan ook niet in voor de jonge Brit: na afloop van het seizoen gaat de knop meteen om.

“De maandagochtend na de race in Abu Dhabi, dan zal ik me direct voor 120% focussen op Mercedes”, antwoordde Russell op de vraag wanneer hij voor zijn nieuwe team aan de slag gaat. “Ik zal in actie komen tijdens de test en daarna meteen naar de fabriek vliegen. Daar zullen we sessies afwerken in de simulator en zal ik nog wat mensen ontmoeten.”

Russell begint met een aardige voorsprong bij zijn nieuwe team, omdat hij er in het verleden al flink wat mensen heeft leren kennen in zijn rol als Mercedes-junior: “Ik bevind me in een bevoorrechte positie, omdat ik er van 2016 tot en met 2018 al heel veel tijd heb doorgebracht. Als ik iemand zie op vliegvelden of op circuits, ken ik ze bijna net zo goed als iedereen bij Williams. Ik bevind me in een zeer bevoorrechte positie dat ik in een groep terechtkom, in een familie, die ik al zo goed ken.”

Nyck de Vries mogelijk met tweede Mercedes in actie

Mercedes heeft nog niet bekendgemaakt wie er naast Russell nog meer in actie zal komen tijdens de tweedaagse F1-test, die wordt verreden op de dinsdag en woensdag na de GP van Abu Dhabi. De teams mogen twee auto’s inzetten, waarvan er eentje wordt aangepast om met deze de verachte hoeveelheid neerwaartse druk die de bolides van 2022 genereren te laten testen met de nieuwe Pirelli-banden voor volgend seizoen. Deze auto moet op zijn minst op een van de twee dagen bestuurd worden door een coureur die dit jaar nog aan een Grand Prix heeft deelgenomen.

De teams mogen tijdens de test tevens een jong talent inzetten, om deze waardevolle F1-ervaring op te laten doen. Deze coureur moet in het bezit zijn van een Internationale A-licentie en in het verleden aan niet meer dan twee Grands Prix hebben deelgenomen. Formule E-kampioen Nyck de Vries wordt daarmee gezien als een logische kandidaat om naast Russell ook voor Mercedes in actie te komen tijdens de tweedaagse test. De Nederlander maakte er vorig jaar ook al zijn officiële Formule 1-testdebuut in dienst van Mercedes.

Waar Russell in de week na de GP van Abu Dhabi dus al meteen kennis kan maken met zijn nieuwe team, is het nog even afwachten of datzelfde ook geldt voor Valtteri Bottas. Mercedes onderhandelt namelijk nog met Alfa Romeo om de Fin voor het einde van het jaar al te laten gaan om hem eerder te laten beginnen bij zijn nieuwe werkgever.