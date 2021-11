Brundle: Verstappen en Hamilton klasse apart in Qatar

In Qatar bracht Lewis Hamilton de spanning in de F1-titelstrijd helemaal terug door de race op overtuigende wijze te winnen. Titelrivaal Max Verstappen wist de schade echter maximaal te beperken met de tweede plek en het punt voor de snelste ronde. Het verschil met de concurrentie was groot: voordat de Red Bull Racing-coureur in de slotfase zijn derde pitstop maakte, reed het tweetal bijna een minuut voor nummer 3 Fernando Alonso. Het is volgens Sky Sports-commentator Martin Brundle de bevestiging van een constatering die hij vaker doet.

“Je hoort mij vaak zeggen dat twee titelrivalen hun niveau gezamenlijk naar een hoger plan tillen. Ze vinden een extra versnelling waarmee ze het indrukken van een pedaal en het draaien van het stuur iedere bocht van iedere ronde kunnen maximaliseren. Onder het kunstlicht van Qatar leken Lewis Hamilton en Max Verstappen in een andere categorie te racen, zo hoog lag hun snelheid vooraan in de jacht op cruciale WK-punten”, vertelde Brundle in zijn column voor Sky Sports. “Deze twee coureurs lijken opmerkelijk genoeg van tijd tot tijd de kalmste leden van hun team te zijn.”

Titelstrijd niet eerder zo intens

Daar waar Verstappen en Hamilton hun strijd op het asfalt voeren, worden zij buiten de baan gesteund door hun respectievelijke teams Red Bull Racing en Mercedes. Brundle constateert dat het ook op dat vlak hard tegen hard gaat. “Nooit eerder heb ik zo’n intensiteit meegemaakt. Dit is een seizoen dat zich ontvouwt in een waas van tegengestelde meningen, camerastandpunten, beelden, gegevens, informatie, desinformatie, berichten op sociale media en meer dan een klein beetje bitterheid en wantrouwen. Het voelde zondag meer als een film dan als een race.”

Bottas en Verstappen zwaar gestraft

De strijd om de zege in Qatar leek al vroeg in de race beslist, mede doordat Verstappen na de kwalificatie een gridstraf kreeg. Hij negeerde dubbele gele vlaggen in de laatste seconden van Q3 toen hij op volle snelheid langs de gestrande bolide van Pierre Gasly reed. Ook Mercedes-coureur Valtteri Bottas werd voor een soortgelijk vergrijp bestraft, hoewel het bij hem ging om een enkele gele vlag. Ook naar Carlos Sainz werd een onderzoek gedaan, maar hij werd vrijgesproken omdat hij wel van zijn gas ging. Brundle vindt echter ook dat Verstappen en Bottas te zwaar werden gestraft.

“Er waren op zijn zachtst gezegd verzachtende omstandigheden. Zonder gele waarschuwingspanelen langs de baan, maar met een groen paneel op de pitmuur voor de weegbrug had ik de relatief slecht belichte marshalpost aan de linkerkant van de baan ook iedere keer gemist”, zei Brundle. Hij constateert dat de internationale autosportfederatie een paar zware weken achter de rug heeft. “De FIA, die over het algemeen uitstekend werk levert als scheidsrechter in de uiterst complexe wereld van de Formule 1, heeft een paar turbulente en besluiteloze weken achter de rug sinds het beruchte incident in de vierde bocht tussen de titelkandidaten werd weggewuifd in Brazilië.”

Video: Kees van de Grint over de F1-titelstrijd