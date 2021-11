Hamilton bespreekt duels met Verstappen: "Zorgen dat ik de slimmere ben"

Met nog twee races voor de boeg scheiden slechts acht punten Lewis Hamilton en Max Verstappen. Volgers mogen zich opmaken voor een interessante ontknoping en dat terwijl het Formule 1-seizoen al voldoende reuring heeft opgeleverd. In Silverstone en Monza kwamen de titelgegadigden elkaar hardhandig tegen, al had dat volgens Hamilton nog vaker kunnen gebeuren. Gevraagd naar de gevechten met Verstappen, laat hij namelijk weten: "Je moet heel erg op je hoede zijn, eigenlijk meer dan ooit tevoren. In plaats van iemand het voordeel van de twijfel te geven, moet je in dit gevecht altijd weten wat er gaat gebeuren. Je moet ook altijd bereid zijn om tegen iedere prijs een aanrijding te voorkomen, bijvoorbeeld door wijd te gaan in een bocht."

Opvoeding is leidend

Dat laatste heeft Hamilton naar eigen zeggen meermaals gedaan. "Uiteindelijk wil je toch graag de finish halen. Als je koppig bent en voet bij stuk houdt, dan ga je sowieso crashen. Daarom heb ik zoveel mogelijk geprobeerd om een botsing te vermijden", vervolgt Hamilton in een semi-exclusief interview met Motorsport.com. "Ik denk dat ik het in de meeste scenario's wel aardig heb gedaan, al kun je het natuurlijk niet altijd goed voor elkaar krijgen. Het is ook interessant dat ik al tegen zoveel verschillende coureurs heb gestreden, coureurs die zich allemaal anders gedragen. Nu ik wat ouder ben, kan ik hun karakters beter doorgronden en de achtergronden ook meer bekijken. Dat draait uiteindelijk allemaal om opvoeding. Onze opvoeding bepaalt namelijk hoe we ons gedragen, goed of slecht. Op die manier probeer ik dus het karakter te begrijpen van degene waarmee ik race."

Die opvoeding bepaalt volgens Hamilton ook dat hij aanvaringen zoveel mogelijk uit de weg gaat. "Ik wil een pure racer zijn, dat is in ieder geval zoals mijn vader me heeft opgevoed. Hij zei altijd 'praat op het circuit in plaats van ernaast'. Als kind ben ik gepest, zowel op school als ook op de kartbaan. Juist daardoor wilden we op de goede manier winnen, niet door te botsen met andere rijders. Anders konden tegenstanders altijd nog zeggen 'hij heeft weliswaar gewonnen, maar dit en dit is gebeurd en dat is zijn hele tactiek'. Daardoor wil ik een pure racer zijn, iemand die wint op basis van zijn snelheid, hard werken en vastberadenheid. Dan kan niemand later ontkennen wat ik heb bereikt."

Geen egoïstische keuzes maken

Die woorden nemen niet weg dat het in Silverstone en Monza wel degelijk verkeerd is gegaan. "Maar als je aan de binnenkant zit, dan is het iets anders. En er zijn ook echt scenario's geweest waarin ik voor mijn gevoel in mijn recht stond. Kijk de beelden van Silverstone nog maar eens terug. Mijn voorwiel zat daar naast zijn voorwiel, het was niet zo dat mijn voorwiel pas ter hoogte van zijn achterwiel zat", komt de Brit nog eens terug op het meestbesproken incident van dit Formule 1-seizoen. Bij eieren voor zijn geld kiezen heeft Hamilton het dan ook vooral over momenten waarop hijzelf aan de buitenkant zat. "Als je aan de buitenkant zit, dan is het bijna altijd een verstandige optie om je even terug te trekken uit zo'n gevecht, om in ieder geval het einde van de race te halen."

In de Formule 1-paddock wordt weleens gesteld dat de rivaal meermaals laten leven en zelf de poot terugtrekken slecht is in de mentale oorlogsvoering. Het zou een verkeerd signaal zijn om af te geven, maar Hamilton ziet dat anders. "Ik voel me niet te groot of te succesvol om me soms terug te trekken uit een gevecht en om de strijd dan op een later moment aan te gaan. Ik weet namelijk dat het de route is die je soms moet nemen, ook al kost het punten. Uiteindelijk moet ik zorgen dat ik de slimmere ben", zo vervolgt Hamilton het gesprek. "Daarbij gaat het ook niet alleen maar om mij. Ik kan wel egoïstisch zijn en zeggen 'ik houd mijn poot stijf' maar er staat ook een team van zo'n 2.000 mensen achter mij. Dergelijke acties kunnen die mensen aan het eind van het jaar een bonus kosten en van die dingen ben ik mij bewust."

