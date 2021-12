Om deze ideale startgrid van het voorbije Formule 1-seizoen zo goed mogelijk samen te stellen, hebben we ervoor gekozen om de daadwerkelijke prestaties van de coureurs te gebruiken. We hebben dus niet naar de definitieve startposities van de 22 Grands Prix gekeken, maar naar de resultaten zonder eventuele gridpenalties. Ook hebben we gekeken naar de vrijdagkwalificaties voor de drie sprintraces, niet naar de uitslag van die korte wedstrijd op zaterdagmiddag die de startvolgorde voor de Grand Prix bepaalde.

Deze werkwijze is natuurlijk geen exacte wetenschap: een coureur die weet dat er een gridstraf volgt, zal in de kwalificatie niet de grenzen opzoeken. Ook kan er sprake zijn van een afstelling die toegespitst is op de race en ten koste gaat van de kwalificatiesnelheid. Soms wordt er maar één run gereden, soms helemaal geen (zoals Max Verstappen in Sochi). Dat kan invloed hebben op het uiteindelijke resultaat.

Verder: wanneer een coureur in Q1 geen tijd op de klokken heeft gezet - om welke reden dan ook - is deze sessie niet meegenomen in de bepaling van de gemiddelde startpositie. De betreffende rijder is immers niet officieel geklasseerd. Als een coureur in Q2 of Q3 geen tijd noteert, heeft hij wel een officiële startpositie en is daarom in dat geval wel meegenomen.

Al met al blijft het vooral een hypothetische kwestie, maar het geeft desondanks een aardig beeld van de krachtsverhoudingen in het seizoen 2021.

De ideale startopstelling aan het einde van het seizoen 2021

Achter de naam van de rijder staat tussen haakjes de gemiddelde kwalificatiepositie.

En voor de volledigheid hieronder het gemiddelde van alle daadwerkelijke startposities voor de 22 Grands Prix (dus na toepassing van straffen en de uitslag van de sprintraces):

Coureur Team Gemiddelde startpositie 1 Max Verstappen Red Bull 2,86 2 Lewis Hamilton Mercedes 3,09 3 Valtteri Bottas Mercedes 5,59 4 Charles Leclerc Ferrari 6,45 5 Lando Norris McLaren 6,86 6 Sergio Perez Red Bull 7,05 7 Pierre Gasly AlphaTauri 7,27 8 Carlos Sainz Ferrari 7,91 9 Daniel Ricciardo McLaren 9,68 10 Fernando Alonso Alpine 10,50 11 Esteban Ocon Alpine 10,68 12 Sebastian Vettel Aston Martin 11,77 13 George Russell Williams 13,00 14 Lance Stroll Aston Martin 13,09 15 Yuki Tsunoda AlphaTauri 13,09 16 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 13,45 17 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 15,40 18 Nicholas Latifi Williams 16,09 19 Robert Kubica Alfa Romeo 16,50 20 Mick Schumacher Haas 17,55 21 Nikita Mazepin Haas 18,43