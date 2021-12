Rosberg plaatst Verstappen boven Hamilton: "Nog beter onder druk"

Alhoewel de finale van het Formule 1-seizoen 2021 de tongen zeer heeft losgemaakt, ziet Nico Rosberg Max Verstappen aan het eind van de rit wel als de terechte wereldkampioen. Qua persoonlijke prestaties zet hij de Limburger net boven zijn voormalig teamgenoot Lewis Hamilton, zoals de huidige Formule 1-coureurs en teambazen overigens ook al hebben gedaan. "Verstappen heeft in de kwalificaties een fenomenaal niveau aangetikt en was ook zeer constant gedurende het hele jaar", laat Rosberg in zijn eigen YouTube-analyse weten.

"Om dit te doen tegen de beste coureur aller tijden, in de Mercedes en ook nog eens tegen iemand in topvorm, is buitengewoon." Rosberg heeft ondanks de crashes in Silverstone en Monza vooral genoten van de gevechten tussen beide titelkandidaten. "Het niveau in het wiel-aan-wiel-racen lag erg hoog. Lewis is de beste in wiel-aan-wiel-gevechten, maar je moet waarschijnlijk zeggen dat Verstappen nog iets beter was. Daar komt het leveren onder druk bij. Verstappen lijkt zelfs beter te worden onder druk. Ik werd zelf drie tienden langzamer door de druk, maar hij lijkt er twee tienden sneller van te worden. Ik heb geen idee hoe hij dat doet. Als je het hele seizoen overziet en ook zijn pech meerekent - hij heeft waarschijnlijk iets meer pech gehad dan Lewis - dan moet ik hem wel op één zetten."

In het constante presteren ziet Rosberg ook meteen het belangrijkste verschil met Hamilton. "Lewis heeft ook wel een episch seizoen gereden, al ging dat met iets meer ups en down. Dat had ook wel met de ups en downs van de auto te maken, maar toch. Valtteri Bottas heeft hem een paar keer verslagen in de kwalificatie. Daardoor zou ik hem op de tweede plek zetten en Verstappen op de eerste positie, al blijft overeind dat Lewis dit jaar ook geweldig werk heeft geleverd", zo concludeert de man die Hamilton in 2016 wist te verslaan en daarna meteen afzwaaide.

Dat hij Verstappen als beste coureur ziet, neemt overigens niet weg dat Rosberg zijn bedenkingen heeft bij de manier waarop de F1-finale is afgehandeld. Zo stelt de Duitser dat de Formule 1 moet leren van wat er op het Yas Marina Circuit is gebeurd. "We moeten van al die discussies af. De FIA moet de regels daarvoor aanscherpen en verduidelijken. Het moet voor fans ook veel beter te begrijpen zijn. Dat geldt trouwens ook al voor de wiel-aan-wiel-gevechten. Het moet veel duidelijker zijn wie goed zit en wie fout, zodat er een snelle beslissing kan worden genomen en we meteen weer door kunnen", voegt hij bij Sky Sports F1 toe.

