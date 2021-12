F1-commentaar Olav Mol via app te synchroniseren met beeld

Olav Mol had de radiorechten voor de Formule 1 al in handen, waardoor zijn commentaar reeds via de website en app van Grand Prix Radio te beluisteren was. Maar straks kan de audio ook worden gesynchroniseerd met het beeld op televisie. Zodoende kunnen degenen die dat graag willen het commentaar van Mol opzetten terwijl zij naar de race op televisie kijken, vergelijkbaar met zoals sommigen het radioverslag boven het tv-commentaar prefereren wanneer het Nederlands elftal speelt.

Een probleem hierbij is dat het commentaar via de radio een paar tellen eerder de huiskamer binnenkomt dan het beeld op televisie. Zo gebeurde het nog wel eens dat Jack van Gelder uit volle borst al aan het roepen was dat er een doelpunt was gemaakt terwijl op tv de voorzet nog maar net gegeven was. Op veler verzoek kwam de NOS daarom met een internetstream waarop het radiocommentaar enigszins gelijk loopt met het beeld. Ook Mol werkt aan een oplossing. “We zijn bezig met een app waarmee je mijn commentaar via Grand Prix Radio kunt synchroniseren met de uitzending op tv of je smartphone”, zegt Mol in De Telegraaf. “Zo zou je mij niet drie seconden te vroeg of te laat horen roepen dat Alonso eraf schiet.”

Mol zal het commentaar volgend jaar vanuit Nederland verzorgen. “Vooralsnog is het de bedoeling dat ik live commentaar vanuit Hilversum ga geven, maar mocht zich een sponsor melden, dan ga ik graag weer op pad, naar de circuits”, aldus Mol, die woonachtig is in Spanje. Persaccreditatie zal het probleem niet zijn. Mol: “Naar binnen kan ik altijd, want ik heb een pas voor het leven omdat ik vijfhonderd Grands Prix heb verslagen. De vertrouwde stem blijft, dat hoe dan ook.”