Eindrapport Max Verstappen: Missie geslaagd

Het Formule 1-seizoen van Max Verstappen

Positie in het wereldkampioenschap: 1

Aantal WK-punten: 395,5

Aantal overwinningen: 10

Beste startplaats: pole-position (Bahrein, Frankrijk, Stiermarken, Oostenrijk, Groot-Brittannië, België, Nederland, Italië, Verenigde Staten, Abu Dhabi)

Beste resultaat: overwinning (Emilia-Romagna, Monaco, Frankrijk, Stiermarken, Oostenrijk, België, Nederland, Verenigde Staten, Mexico, Abu Dhabi)

Rapportcijfer: 9,5

“Het voelt allemaal net iets beter aan, wat betrouwbaarder”, is een van de eerste dingen die Max Verstappen zegt nadat hij tijdens de wintertest in Bahrein voor het eerst met de Red Bull RB16B heeft gereden. De achterzijde is stabieler, wat de bolide voorspelbaarder maakt. Na een paar runs weet de Nederlander eigenlijk al dat hij over een auto beschikt waarmee hij hoge ogen kan gooien in het kampioenschap. Dat Mercedes door de nieuwe regels voor de vloer worstelt met de achterkant van de auto, is ondertussen mooi meegenomen.

De bevestiging dat Red Bull over een competitief pakket beschikt, komt bij de seizoensouverture in Bahrein. In de kwalificatie pakt Verstappen met een kwart seconde verschil de pole-position. In de race ligt hij tweede nadat alle pitstops geweest zijn, maar kan hij richting het einde van de race nog naar Lewis Hamilton toe rijden. Enkele ronden voor het einde besluit hij het erop te wagen. Helaas gaat hij bij zijn inhaalactie buiten de lijnen, waardoor hij de positie terug moet geven aan de Brit. Een nieuwe inhaalmogelijkheid blijft uit, maar duidelijk is wel dat Red Bull in 2021 een match is voor Mercedes.

Kijken naar welk team in het verleden het beste is gegaan op een bepaalde baan, heeft dit jaar weinig zin. Op vrijwel alle circuits blijken Red Bull en Mercedes bijzonder aan elkaar gewaagd. Het is maar net wie van de twee dat weekend de auto beter afgesteld weet te krijgen, Verstappen of Hamilton. Het levert een zeer vermakelijk seizoen op, waarbij het op ene moment de kant van de Nederlander op lijkt te gaan en het volgende moment weer de kant van de Brit.

Veel hoogtepunten

Verstappen imponeert door tijdens het eerste jaar waarin hij kans maakt op de titel zo'n beetje elk weekend het maximale uit zijn materiaal te halen, en niet zelden nog net een beetje meer dan dat. Hoogtepunten zijn er legio. Zo weet Verstappen in Zandvoort zijn hoofd koel te houden te midden van een enorme oranjegekte. De Nederlander erkent na afloop van het seizoen dat dit de race was waar hij na de finale in Abu Dhabi het meest nerveus voor was. Simpelweg omdat iedereen daar een overwinning van hem verwachtte. In Amerika maakt Verstappen indruk door tijdens de race mee te denken over de strategie en de rol die teamgenoot Sergio Perez kan spelen in de wedstrijd. En in Mexico maakt hij een teleurstellende kwalificatie in één klap ongedaan door bij de start gelijk de twee Mercedessen te grazen te nemen, en daarna zonder omhaal op de zege af te rijden.

Het mooiste moment is natuurlijk de inhaalactie op Hamilton in de laatste ronde van de Grand Prix van Abu Dhabi en hoe de Nederlander zijn rivaal daarna voorblijft. Hamilton is tijdens de seizoensfinale onmiskenbaar de snelste van de twee, waardoor alleen een wonder Verstappen nog aan het kampioenschap kan helpen. Maar dat wonder komt er in de vorm van een late safety car. Het geeft Verstappen op de valreep nog een laatste kans op de overwinning én de titel. Maar één kans is alles wat hij nog heeft. De Limburger heeft aan het einde van de race last van kramp en besluit daarom al vroeg zijn move te maken, als de safety car naar binnen komt en de laatste ronde is ingegaan. Bijkomend voordeel is dat Hamilton de Red Bull-coureur dan nog niet lijkt te verwachten. Verstappen glipt erlangs, maar moet dan alle zeilen bijzetten om te voorkomen dat de Brit terug kan komen. Na de hairpin is duidelijk dat de klus is geklaard: Verstappen is wereldkampioen!

Intens

De titelstrijd tussen Verstappen en Hamilton is een van de mooiste en intense die de Formule 1 ooit gezien heeft. Niet alleen qua wat het tweetal op de baan moet laten zien, maar ook psychologisch wordt er veel van ze gevraagd. Het is een waar titanenduel, waarbij beiden elkaar geen duimbreed toegeven. Dat het hard tegen hard is, maken de clashes in Silverstone en Monza én het verbeten gevecht in de straten van Jeddah wel duidelijk. Het nieuwe circuit in Saudi-Arabië is overigens ook de plek waar Verstappen een van zijn weinige foutjes maakte in 2021: aan het einde van een werkelijk fantastisch kwalificatieronde verremt hij zich kort met een crash in de muur tot gevolg. Zonder dat foutje had hij zonder twijfel op pole gestaan.

De oogst van Verstappen is aan het einde van het jaar imposant: tien overwinningen, tien pole-positions en zes snelste raceronden. Dat zijn meer zeges dan wie dan ook, meer eerste startplekken dan wie dan ook en evenveel snelste raceronden als de coureur die al zeven wereldtitels op zak heeft. Daarnaast rijdt hij tijdens het seizoen 2021 652 ronden aan de leiding, wat ongeveer de helft is van het totale aantal verreden raceronden en meer dan twee keer zoveel is als Hamilton aan kop heeft gereden. Over het hele jaar genomen is Verstappen daarmee simpelweg de betere geweest. De volgende keer dat hij de baan betreedt, prijkt er een vette één op de neus en motorkap van zijn Red Bull Formule 1-auto. En dat is, zo luidt onze conclusie, volkomen verdiend.

Cijfers van de redactie

Erwin Jaeggi 9,5 Ronald Vording 9,5 Koen Sniekers 9,5 Niels Dijksterhuis 9,5 Bjorn Smit 9,5