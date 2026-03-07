Ferrari-teambaas geeft toe: "Mercedes op een andere planeet"
Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur erkent na de kwalificatie voor de Australische GP dat Mercedes onbereikbaar is, maar geeft ook toe dat zijn team fouten heeft gemaakt.
Foto door: Rudy Carezzevoli / Getty Images
Charles Leclerc en Lewis Hamilton starten de Grand Prix van Australië zondagochtend om 05.00 uur Nederlandse tijd vanaf de posities vier en zeven. Op zich geen slechte klassering voor de Ferrari-coureurs, gezien hun sterke starts, maar teambaas Frédéric Vasseur had toch op iets meer gerekend.
Voorafgaand aan de kwalificatie in Melbourne wees alles en iedereen Mercedes al aan als het te kloppen team en de zilverpijlen maakten die verwachtingen waar door niet alleen P1 en P2 te pakken, maar dat ook nog eens te doen met een enorm verschil van acht tienden op de rest van het veld.
Waar Ferrari had gehoopt de eerste plekken achter Mercedes te veroveren, zag de Scuderia ook nog eens Isack Hadjar in de Red Bull RB22 voorbij vliegen. Leclerc bleef op slechts een paar honderdsten van de Fransman steken op P4, terwijl Hamilton ook nog eens de beide McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris voor zich moest dulden en op P7 eindigde.
Een resultaat dat Vasseur moeilijk tevreden kan stellen. Na afloop van de kwalificatie sprak hij met Sky Sport F1 over de prestaties van de SF-26. "Deze eerste schooldag was chaotisch. Het was een moeilijke sessie. Wij hebben zelf ook wat fouten gemaakt en dat is jammer, want ik denk dat we de marge hadden om derde te worden."
Charles Leclerc in gesprek met Oscar Piastri.
Foto door: Joe Portlock / Getty Images
Vasseur gaf vervolgens ruiterlijk toe dat Mercedes niet bij te houden was. "Vandaag zat Mercedes op een andere planeet. We zullen stappen moeten zetten om met hen te kunnen vechten, maar vandaag zaten ze echt op een andere planeet."
De Franse teambaas ziet echter wel kansen. "Eerlijk gezegd was de sessie voor iedereen chaotisch en morgen moeten we er klaar voor zijn. Als je ziet hoeveel problemen bijna iedereen vandaag al had, kan het morgen ook erg chaotisch worden. Bovendien zitten we nog ver van ons potentieel, we hebben ruimte om ons te verbeteren richting de volgende kwalificaties. Nu moeten we ons eerst op morgen concentreren. We zullen alle kansen moeten benutten die zich voordoen."
Een van die kansen ligt bij de start van de Grand Prix. Ferrari heeft in Bahrein al laten zien dat het een erg snelle auto vanaf de lijn heeft. "De start wordt weer een uitdaging. Met de nieuwe procedure kan elke auto goed van de lijn komen, maar het venster waarin alles perfect moet zijn, is voor iedereen erg klein. We moeten goed werk leveren om een goede start te hebben en posities goed te maken. Maar laten we ons eerst op onszelf concentreren."
