Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Lindblad genoot van 'best bizarre' duels met Verstappen bij F1-debuut

Formule 1
GP van Australië
Lindblad genoot van 'best bizarre' duels met Verstappen bij F1-debuut

Foto's: De zondag van de Australische Grand Prix in beeld

Formule 1
GP van Australië
Foto's: De zondag van de Australische Grand Prix in beeld

Hamilton na P4 in Melbourne "We kunnen gat met Mercedes dichten"

Formule 1
GP van Australië
Hamilton na P4 in Melbourne "We kunnen gat met Mercedes dichten"

Wolff ziet Ferrari als serieuze uitdager na F1-race in Melbourne

Formule 1
GP van Australië
Wolff ziet Ferrari als serieuze uitdager na F1-race in Melbourne

Piastri verklaart opmerkelijke crash waardoor hij GP Australië miste

Formule 1
GP van Australië
Piastri verklaart opmerkelijke crash waardoor hij GP Australië miste

Norris vreest zware ongelukken door 'kunstmatige' F1-regels

Formule 1
GP van Australië
Norris vreest zware ongelukken door 'kunstmatige' F1-regels

Hadjar roept Red Bull op om het 'beter te doen' na uitvalbeurt Australië

Formule 1
GP van Australië
Hadjar roept Red Bull op om het 'beter te doen' na uitvalbeurt Australië

Poll: Wat vond jij van de eerste F1-race onder de nieuwe reglementen van 2026?

Formule 1
GP van Australië
Poll: Wat vond jij van de eerste F1-race onder de nieuwe reglementen van 2026?
Formule 1 GP van Australië

Formule 1-coureurs verdeeld over dominantie Mercedes in Melbourne

Na een oppermachtige Mercedes één-twee in de kwalificatie van de GP van Australië verschillen de Formule 1-coureurs van mening over hoe groot het voordeel van het team werkelijk is bij de start van het seizoen 2026.

Mike Mulder
Bewerkt:
George Russell, Mercedes

De Formule 1-grid is verdeeld over de vraag in hoeverre de dominantie van Mercedes in de kwalificatie voor de Australische Grand Prix al op voorhand was te verwachten.

George Russell en Andrea Kimi Antonelli reden tijdens de kwalificatie op het Albert Park Street Circuit de complete concurrentie op een hoop. De nummer drie, Isack Hadjar, gaf bij zijn debuut voor Red Bull Racing bijna acht tienden toe.

Lees ook:

Daarmee bevestigde Mercedes de favorietenstatus die het team voorafgaand aan het eerste seizoen onder het nieuwe Formule 1-reglement had gekregen, mede dankzij een sterke campagne in de wintertests. Die verwachting was echter vooral gebaseerd op de racesimulaties en niet op de kwalificatietrim.

Leclerc verbaasd en onder de indruk

Tijdens de wintertests in Bahrein was Charles Leclerc nog de snelste over één enkele ronde, maar in Melbourne bleek de Ferrari-coureur uiteindelijk 0.809 seconde langzamer dan Russell. "Gisteren zei ik nog dat het verschil ongeveer een halve seconde was, nu is het acht tienden, dus het is groter dan ik had verwacht", aldus Leclerc, die samen met Hadjar op de tweede startrij zal staan. "Maar het verschil was gisteren al behoorlijk groot. Ik was vanochtend in VT3 echt onder de indruk van het vermogen dat ze hadden. Die laatste ronde van George was echt ongelooflijk. Toen ik voor het eerst naar de data keek, moest ik die opnieuw laden omdat ik dacht dat er iets mis was met wat ik zag. Maar dat was blijkbaar niet zo. Het is echt heel indrukwekkend."

"Wel een verrassing"

Het voordeel van Mercedes lijkt nog duidelijker wanneer gekeken wordt naar de concurrentie. Klantenteam McLaren, dat met Mercedes-motoren de afgelopen twee constructeurstitels won, bezet slechts de derde startrij. Oscar Piastri start als vijfde, nadat hij in de kwalificatie 0.862 seconde langzamer was dan Russell, terwijl regerend wereldkampioen Lando Norris daarachter als zesde staat, nadat hij 0.957 seconde moest toegeven op de pole.

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Foto door: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Piastri sloot zich grotendeels aan bij de analyse van Leclerc. "Dit was ongeveer wel wat we verwacht hadden", zei hij over het resultaat. "Maar Mercedes was wel een verrassing, vooral hoe ver ze voor liggen. Voor ons had misschien een derde plek erin kunnen zitten. Alles voelde een beetje rommelig."

Volgens de Australiër zijn de nieuwe auto's bovendien erg gevoelig voor kleine veranderingen. "Met deze auto's verander je soms iets heel kleins van ronde tot ronde en krijg je ineens meer of juist minder vermogen. Het werkt niet altijd zoals je verwacht. Er valt dus nog veel te leren, maar ik denk dat we ongeveer staan waar we dachten dat we zouden staan."

"Zei ik al in Bahrein"

Eén coureur die niet verrast was door de snelheid van Mercedes is Max Verstappen. De Red Bull-coureur suggereerde tijdens de tests in Bahrein al dat Mercedes mogelijk zijn snelheid verborgen hield, mede vanwege de discussie rond de compressieverhouding van de motor. "Dat zei ik al in Bahrein", aldus de viervoudig wereldkampioen, die na een crash in Q1 geen tijd wist te zetten. "Wacht maar tot Melbourne, dan zie je hoe snel ze zijn. Voor mij is dit dus geen verrassing."

Lees ook:

De dominantie van Mercedes doet denken aan 2014, toen het team meteen uitblonk bij de introductie van de turbo-hybride motoren. Russell zelf noemde de huidige vorm van Mercedes zelfs "zoals in de goede oude Mercedes-dagen."

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Lindblad genoot van 'best bizarre' duels met Verstappen bij F1-debuut

Formule 1
GP van Australië
Lindblad genoot van 'best bizarre' duels met Verstappen bij F1-debuut

Foto's: De zondag van de Australische Grand Prix in beeld

Formule 1
GP van Australië
Foto's: De zondag van de Australische Grand Prix in beeld

Hamilton na P4 in Melbourne "We kunnen gat met Mercedes dichten"

Formule 1
GP van Australië
Hamilton na P4 in Melbourne "We kunnen gat met Mercedes dichten"

Wolff ziet Ferrari als serieuze uitdager na F1-race in Melbourne

Formule 1
GP van Australië
Wolff ziet Ferrari als serieuze uitdager na F1-race in Melbourne
Vorig artikel Alonso na dramastart F1-seizoen: "Moeten bij probleem direct stoppen"
Volgend artikel Ferrari-teambaas geeft toe: "Mercedes op een andere planeet"

Beste reacties

Meer van
Mike Mulder

De startopstelling van de Formule 1 Grand Prix van Australië

Formule 1
Formule 1
GP van Australië
De startopstelling van de Formule 1 Grand Prix van Australië

Hadjar verrast in Melbourne met P3: "Heel ontspannen sessie"

Formule 1
Formule 1
GP van Australië
Hadjar verrast in Melbourne met P3: "Heel ontspannen sessie"

Dit verwachten Melroy Heemskerk en Nelson Valkenburg van het F1-seizoen 2026

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Dit verwachten Melroy Heemskerk en Nelson Valkenburg van het F1-seizoen 2026
Meer van
Max Verstappen

Max Verstappen zag 'Mario Kart-achtige dingen' in inhaalrace F1 Australië

Formule 1
Formule 1
GP van Australië
Max Verstappen zag 'Mario Kart-achtige dingen' in inhaalrace F1 Australië

Mercedes start nieuw F1-tijdperk met één-twee, Max Verstappen P6

Formule 1
Formule 1
GP van Australië
Mercedes start nieuw F1-tijdperk met één-twee, Max Verstappen P6

Intense bijeenkomst F1-coureurs: Wat zit er achter de kritiek van Verstappen en Norris?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Australië
Intense bijeenkomst F1-coureurs: Wat zit er achter de kritiek van Verstappen en Norris?
Meer van
Ferrari

Ferrari-teambaas geeft toe: "Mercedes op een andere planeet"

Formule 1
Formule 1
GP van Australië
Ferrari-teambaas geeft toe: "Mercedes op een andere planeet"

Leclerc schrikt van voorsprong Mercedes: "Dacht dat de data fout was"

Formule 1
Formule 1
GP van Australië
Leclerc schrikt van voorsprong Mercedes: "Dacht dat de data fout was"

Exclusief: Dit verwacht Ferrari-teambaas Vasseur van het F1-seizoen 2026

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Exclusief: Dit verwacht Ferrari-teambaas Vasseur van het F1-seizoen 2026

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website

Intense bijeenkomst F1-coureurs: Wat zit er achter de kritiek van Verstappen en Norris?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Australië
Door Ronald Vording
Intense bijeenkomst F1-coureurs: Wat zit er achter de kritiek van Verstappen en Norris?

Exclusief: Dit verwacht Ferrari-teambaas Vasseur van het F1-seizoen 2026

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Door Roberto Chinchero
Exclusief: Dit verwacht Ferrari-teambaas Vasseur van het F1-seizoen 2026

Wat is superclipping precies en is het een plan B voor F1 in 2026?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Door Ronald Vording
Wat is superclipping precies en is het een plan B voor F1 in 2026?

Analyse: FIA-motoreningreep een eerlijk compromis voor Mercedes en F1-rivalen?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Australië
Door Ronald Vording
Analyse: FIA-motoreningreep een eerlijk compromis voor Mercedes en F1-rivalen?
Bekijk meer