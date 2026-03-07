Formule 1-coureurs verdeeld over dominantie Mercedes in Melbourne

De Formule 1-grid is verdeeld over de vraag in hoeverre de dominantie van Mercedes in de kwalificatie voor de Australische Grand Prix al op voorhand was te verwachten.

George Russell en Andrea Kimi Antonelli reden tijdens de kwalificatie op het Albert Park Street Circuit de complete concurrentie op een hoop. De nummer drie, Isack Hadjar, gaf bij zijn debuut voor Red Bull Racing bijna acht tienden toe.

Daarmee bevestigde Mercedes de favorietenstatus die het team voorafgaand aan het eerste seizoen onder het nieuwe Formule 1-reglement had gekregen, mede dankzij een sterke campagne in de wintertests. Die verwachting was echter vooral gebaseerd op de racesimulaties en niet op de kwalificatietrim.

Leclerc verbaasd en onder de indruk

Tijdens de wintertests in Bahrein was Charles Leclerc nog de snelste over één enkele ronde, maar in Melbourne bleek de Ferrari-coureur uiteindelijk 0.809 seconde langzamer dan Russell. "Gisteren zei ik nog dat het verschil ongeveer een halve seconde was, nu is het acht tienden, dus het is groter dan ik had verwacht", aldus Leclerc, die samen met Hadjar op de tweede startrij zal staan. "Maar het verschil was gisteren al behoorlijk groot. Ik was vanochtend in VT3 echt onder de indruk van het vermogen dat ze hadden. Die laatste ronde van George was echt ongelooflijk. Toen ik voor het eerst naar de data keek, moest ik die opnieuw laden omdat ik dacht dat er iets mis was met wat ik zag. Maar dat was blijkbaar niet zo. Het is echt heel indrukwekkend."

"Wel een verrassing"

Het voordeel van Mercedes lijkt nog duidelijker wanneer gekeken wordt naar de concurrentie. Klantenteam McLaren, dat met Mercedes-motoren de afgelopen twee constructeurstitels won, bezet slechts de derde startrij. Oscar Piastri start als vijfde, nadat hij in de kwalificatie 0.862 seconde langzamer was dan Russell, terwijl regerend wereldkampioen Lando Norris daarachter als zesde staat, nadat hij 0.957 seconde moest toegeven op de pole.

Oscar Piastri, McLaren Foto door: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Piastri sloot zich grotendeels aan bij de analyse van Leclerc. "Dit was ongeveer wel wat we verwacht hadden", zei hij over het resultaat. "Maar Mercedes was wel een verrassing, vooral hoe ver ze voor liggen. Voor ons had misschien een derde plek erin kunnen zitten. Alles voelde een beetje rommelig."

Volgens de Australiër zijn de nieuwe auto's bovendien erg gevoelig voor kleine veranderingen. "Met deze auto's verander je soms iets heel kleins van ronde tot ronde en krijg je ineens meer of juist minder vermogen. Het werkt niet altijd zoals je verwacht. Er valt dus nog veel te leren, maar ik denk dat we ongeveer staan waar we dachten dat we zouden staan."

"Zei ik al in Bahrein"

Eén coureur die niet verrast was door de snelheid van Mercedes is Max Verstappen. De Red Bull-coureur suggereerde tijdens de tests in Bahrein al dat Mercedes mogelijk zijn snelheid verborgen hield, mede vanwege de discussie rond de compressieverhouding van de motor. "Dat zei ik al in Bahrein", aldus de viervoudig wereldkampioen, die na een crash in Q1 geen tijd wist te zetten. "Wacht maar tot Melbourne, dan zie je hoe snel ze zijn. Voor mij is dit dus geen verrassing."

De dominantie van Mercedes doet denken aan 2014, toen het team meteen uitblonk bij de introductie van de turbo-hybride motoren. Russell zelf noemde de huidige vorm van Mercedes zelfs "zoals in de goede oude Mercedes-dagen."