Formule 1 GP van Australië

Max Verstappen snoeihard over F1 2026: "Ik voel me helemaal leeg"

Max Verstappen uitte in de aanloop naar het seizoen al stevige kritiek op de nieuwe F1-auto's en ziet zijn zorgen tijdens het eerste raceweekend in Australië bevestigd. "Ik heb het totaal niet naar mijn zin."

Erwin Jaeggi Ronald Vording
Bewerkt:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto door: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Dit weekend wordt in Melbourne het eerste raceweekend onder de nieuwe Formule 1-reglementen afgewerkt. Red Bull, dat dit jaar met een compleet zelf ontwikkelde motor rijdt, lijkt vooralsnog competitiever dan het team waarschijnlijk zelf op voorhand had verwacht, met een derde plek van Isack Hadjar op de eerste startopstelling van 2026. Voor Max Verstappen kwam aan de kwalificatie echter een voortijdig einde door een harde crash aan het begin van Q1, met als gevolg dat hij de seizoensouverture van ergens achteraan moet beginnen.

Lees ook:

In de aanloop naar het nieuwe F1-tijdperk liet Verstappen zich geregeld kritisch uit over de nieuwe reglementen, waarin energiemanagement een zeer belangrijke rol heeft gekregen door een nieuwe power unit die voor ongeveer de helft leunt op elektrisch vermogen. Nadat hij vorig jaar in de simulator voor het eerst met de nieuwe auto had gereden, deelde hij al zijn zorgen over de nieuwe auto voor 2026. Tijdens de wintertests liet hij opnieuw duidelijk merken dat hij weinig op heeft met de nieuwe manier van rijden in de koningsklasse, waarbij het cruciaal is dat de batterij op de juiste momenten wordt opgeladen en die energie daarna ook op de juiste momenten wordt ingezet.

Op de vraag van Motorsport.com of de situatie nog slechter is dan hij had verwacht, laat Verstappen weten: "Nee, in de simulator voelde het natuurlijk ook al echt slecht aan, tot het punt dat ik er niet mee wilde rijden. Dat is gewoon hetzelfde nu." Hij vervolgt: "Ik heb het totaal niet naar mijn zin. En dat heeft niets te maken met waar ik me heb gekwalificeerd. Of ik nu vooraan had gestaan of op de plek waar ik nu sta: qua emotie en gevoel is het bij mij helemaal leeg."

"Ik heb geen emotie. Het is helemaal leeg", herhaalt hij even later. Gevraagd of het voor zijn gevoel dan niet een heel lang seizoen gaat worden: "Ja, maar daar heb ik mij mentaal al op voorbereid."

'De formule is niet juist'

"Je kan gewoon niet natuurlijk rijden", legt hij uit. "Je moet eigenlijk zo min mogelijk op het gas zitten overal, om de batterij te sparen. En bepaalde bochten moet je anders aansnijden om bij het uitkomen ook weer batterij te sparen. Dit heeft voor mij heel weinig met racen te maken." Op de vraag of hij zich meer manager voelt dan coureur dit jaar, merkt hij schouderophalend op: "Je moet het gewoon doen met wat je hebt. En wat we op dit moment hebben, is niet heel veel!"

Na de Grand Prix van China wordt er door de FIA geëvalueerd. Verstappen verwacht echter weinig van eventuele corrigerende maatregelen. "Er is niets wat je kunt doen", stelt de viervoudig kampioen. "Je kunt het alleen langzamer maken. Dan kun je een wat normaler tempo rijden in de race. Maar het is dan wel langzamer." Concluderend: "De formule is gewoon niet juist, en dat is iets wat moeilijker te veranderen is."

Lees ook:

Deel of bewaar dit artikel

Vorig artikel Antonelli prijst 'Mercedes-helden' om snelle reparatie voor F1-kwalificatie Australië
Volgend artikel Norris kraakt F1-regels 2026: "Slechtste F1-auto's ooit"

Beste reacties

