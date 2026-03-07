Hamilton vreest motorvoordeel Mercedes na F1-kwalificatie Australië
Lewis Hamilton zegt niet goed te begrijpen waar de plotselinge dominantie van Mercedes vandaan komt in de kwalificatie voor de Australische Grand Prix. Hij vreest dat het mogelijk te maken heeft met de compressieratio.
Mercedes was zaterdag oppermachtig in de kwalificatie van de Grand Prix van Australië. George Russell was in alle drie de kwalificatiesessies de snelste coureur en zag het verschil met de concurrentie gedurende de kwalificatie alleen maar groeien. De Engelsman pakte uiteindelijk poleposition met een voorsprong van 0,293 seconde op teamgenoot Kimi Antonelli. De dichtstbijzijnde achtervolger, Isack Hadjar van Red Bull Racing, moest zelfs 0,785 seconde toegeven.
Ferrari zat er nog verder vanaf: Charles Leclerc was in de kwalificatie 0,809 seconde langzamer dan Russell met de vierde tijd, terwijl Hamilton als zevende eindigde op 0,960 seconde van de pole. Gevraagd naar de ogenschijnlijk niet te toppen snelheid van Mercedes reageerde Hamilton zichtbaar verbaasd. "Ik begrijp het niet precies", zei de oud-coureur van het team uit Brackley. "In de tests hebben ze niet laten zien dat ze het vermogen nog zo ver konden opschroeven. Nu hebben ze ineens ergens extra vermogen vandaan gehaald. We moeten begrijpen waar dat vandaan komt."
Hamilton wees naar de controverse rond de compressieratio die al maanden rond Mercedes speelt. Voor komend jaar is die verhouding vastgelegd op 16:1, maar Mercedes zou een maas in de regels hebben gevonden waarbij de verhouding onder warme omstandigheden kan toenemen tot 1:18. "Ik hoop dat het niet met dat compressieverhoudingsverhaal te maken heeft. Hopelijk is het gewoon pure kracht en moeten wij gewoon beter werk leveren", zei de Ferrari-coureur. "Maar als het inderdaad de compressieverhouding is die dit verschil veroorzaakt, dan zou ik teleurgesteld zijn dat de FIA dat heeft toegestaan. Dat is niet in de geest van het reglement en mocht dat inderdaad zo zijn dan zal ik mijn team ertoe zetten om hetzelfde te doen, zodat we meer vermogen kunnen krijgen."
De FIA bepaalde recent dat de compressieverhouding vanaf 1 juni zowel onder koude als warme omstandigheden gecontroleerd zal worden en dat er dan dus wellicht iets verandert aan de huidige situatie. Hamilton is echter sceptisch over die timing. "Als ze [Mercedes] daar een paar maanden voordeel van hebben, dan is het seizoen eigenlijk al beslist – nou ja, niet beslist, maar na zeven races, een paar maanden, verlies je heel veel punten als je in de kwalificatie een seconde achter staat."
Het geplande aantal van zeven Grands Prix in de periode tot 1 juni zou overigens nog kunnen krimpen naar vijf, omdat de oorlog in Iran mogelijk gevolgen heeft voor de races in Bahrein en Saoedi-Arabië.
"Goed weekend tot en met Q2"
Wat zijn eigen kwalificatie betreft was Hamilton teleurgesteld dat hij uiteindelijk slechts zevende werd in Q3, nadat hij in Q1 nog de derde tijd had gereden op slechts drie tienden van Russell. "Het was eigenlijk een heel goed weekend tot en met Q2", zei de zevenvoudig wereldkampioen. "De auto voelde goed en ik was erg tevreden."
Hij wees tot slot op een moment in Q2, waarin hij in de eerste sector nog de snelste tijd noteerde voordat hij zijn ronde moest afbreken. "In Q2 verloren we ineens vermogen en moesten we terug naar de pits. Toen we daarna weer naar buiten gingen kwamen we achter meer auto’s terecht. Daardoor verloren we temperatuur in de banden, raakten we uit ons ritme en kregen we uiteindelijk geen goede rondes meer voor elkaar."
