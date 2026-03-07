Overslaan naar hoofdinhoud

Formule 1 GP van Australië

Hadjar verrast in Melbourne met P3: "Heel ontspannen sessie"

Isack Hadjar heeft indruk gemaakt in de kwalificatie voor de Australische Grand Prix door zijn Red Bull op de derde startplaats te zetten.

Mike Mulder
Bewerkt:
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto door: Mark Thompson / Getty Images

Het is nog vroeg in het seizoen 2026, maar Isack Hadjar heeft nu al een voorsprong genomen op teamgenoot Max Verstappen. In het onderlinge kwalificatieduel is het 1-0 voor de Fransman. Natuurlijk komt dat doordat Verstappen in Q1 crashte, mogelijk door een technisch probleem, maar Hadjar reed toch maar mooi naar de derde plaats, achter de oppermachtige Mercedessen.

Lees ook:

Na eerdere teamgenoten van Verstappen die moeite hadden om zijn niveau te halen – onder wie Liam Lawson en Yuki Tsunoda, die vorig jaar zichtbaar onder druk stonden – lijkt Hadjar mentaal juist goed met de uitdaging om te gaan. "Eerlijk gezegd was het een heel relaxte sessie", zei hij na afloop. "Voor mij was er helemaal geen drama. Het was volgens mij ook de eerste keer in mijn korte F1-carrière dat ik ronde na ronde tijd bleef vinden, zelfs op gebruikte banden. Ik kon het tempo gewoon opbouwen."

Volgens Hadjar lag de sleutel in een constante omgang met de energie-inzet van de power unit. "We hebben het energiegebruik door de ronde heen heel consistent gemanaged. Dat was veel beter dan gisteren, toen het nog behoorlijk slecht was." Hij benadrukte bovendien dat het voor het eerst relatief eenvoudig voelde om naar Q3 door te stomen. "Het is voor het eerst in mijn carrière dat het zo makkelijk is om een auto in de top-tien te zetten. Daardoor wordt het hele proces een stuk eenvoudiger. Je kunt rustig opbouwen en je zelfs een foutje permitteren. Qua druk voelde het dus eigenlijk helemaal niet zwaar, en dat was fijn."

Isack Hadjar onderweg naar P3 in Melbourne.

Isack Hadjar onderweg naar P3 in Melbourne.

Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Toch vond Hadjar het jammer dat hij zijn snelheid niet direct met Verstappen kon vergelijken na de vroege crash van de Nederlander. "Misschien sta ik nu wel derde, maar als Max de hele sessie had kunnen rijden weet ik niet of ik hier had gestaan", zei hij. "Ik wil mezelf juist met de besten vergelijken, en dat is vandaag niet gebeurd. Dat doen we dan maar de volgende keer in China."

Dat Hadjar uiteindelijk voor beide McLaren- en Ferrari-coureurs eindigde, had hij vooraf niet verwacht. In Q1 en Q2 stond hij namelijk nog vijfde. "We zitten eigenlijk niet in de positie om voor een top-drie te vechten", erkende hij. "Ik had het gevoel dat Ferrari en McLaren iets sneller waren dan wij, maar we hebben gedurende de kwalificatie steeds verder opgebouwd en die laatste ronde was gewoon heel goed."

Lees ook:

Volgens Hadjar is de auto betrouwbaar, maar ontbreekt het momenteel nog aan pure snelheid. "Op dit moment weten we waar onze zwakte ligt. De auto is betrouwbaar, dat is positief, maar we missen nog pure performance." Daarom verwacht Hadjar ook niet dat hij in de race om de overwinning kan strijden. "Ik wil vooral mijn positie behouden. Een tweede podium zou mooi zijn", zei hij, verwijzend naar zijn derde plaats in de Dutch Grand Prix van 2025 toen hij nog voor Racing Bulls reed. "Maar om te winnen hebben we simpelweg niet de snelheid."

