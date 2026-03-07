Overslaan naar hoofdinhoud

Formule 1 GP van Australië

Leclerc schrikt van voorsprong Mercedes: "Dacht dat de data fout was"

Charles Leclerc eindigde in de kwalificatie van de Australische Grand Prix op een niet onverdienstelijke vierde plaats. Wat hem na afloop vooral zorgen baarde was het enorme gat naar Mercedes.

Mike Mulder
Bewerkt:
Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc kon zijn ogen niet geloven toen hij na de kwalificatie van de Grand Prix van Australië terugkwam in de Ferrari-garage en daar de data van George Russell zag. De Mercedes-coureur was in Q3 maar liefst twee tienden sneller dan de nummer twee Andrea Kimi Antonelli en het gat naar Leclerc op P4 bedroeg zelfs 0,8 seconden. 

Leclerc moest bij het zien van die cijfers even opnieuw bekijken omdat hij dacht dat er een fout in zat, zo liet hij na de kwalificatie weten. "Vanmorgen in VT3 was ik al onder de indruk van het vermogen dat zij lieten zien." Dat respect sloeg na de kwalificatie om in ongeloof. "Het was gek, vooral in die laatste ronde van George [Russell]. Ik keek voor het eerst naar de data en moest ze even opnieuw laden omdat ik dacht dat er iets mis was met wat ik zag – maar blijkbaar niet. Het was echt heel indrukwekkend."

Lees ook:

Overigens was de Monegask ook niet geheel te spreken over zijn eigen snelste ronde. "We hadden in Q2 een probleem met energiemanagement, zijn teruggegaan naar de pits en daarna was alles weer in orde. Daarna hadden we echter maar één ronde met nieuwe banden. We probeerden daar het maximale uit te halen, met een baan die steeds meer grip kreeg, maar dat lukte niet."

McLaren, Red Bull en Ferrari dicht bij elkaar

Waar Mercedes in racetrim buiten bereik lijkt, is de strijd daarachter juist bijzonder close. Red Bull, Ferrari en McLaren zaten binnen ongeveer een tiende van elkaar – iets waar Leclerc vrijdag al rekening mee had gehouden. "Ik verwachtte al dat we ongeveer in dezelfde regionen zouden zitten als McLaren en Red Bull. Dus dat was geen grote verrassing. We hadden wat problemen tijdens de kwalificatie, dus ik denk dat er nog meer tempo in onze auto zit."

Charles Leclerc kwam in de kwalificatie niet tot het perfecte rondje.

Charles Leclerc kwam in de kwalificatie niet tot het perfecte rondje.

Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

De achtvoudig Grand Prix-winnaar wilde zich nog niet laten vastpinnen op een rangorde na de race van zondag. "Er zijn nog veel vraagtekens en wanneer de verschillen met teams als Red Bull en McLaren zo klein zijn, kan het energiebeheer een doorslaggevende rol spelen." Een voordeel dat niet mag worden uitgevlakt is het startvoordeel van Ferrari dat al tijdens de tests in Bahrein aan het licht kwam.

Toch temperde Leclerc ook op dat gebied de verwachtingen. "Ik denk dat er een verkeerde verwachting is over die startstatistieken. Onze motor maakt het misschien iets makkelijker om een goede start te hebben, maar als Mercedes alles optimaal doet, zal het verschil niet zo groot zijn. Voor hen is het waarschijnlijk alleen wat lastiger om precies in het juiste venster te komen", besloot de Ferrari-coureur.

De beste foto's van de zaterdag van de Australlische Grand Prix

George Russell, Mercedes

De zaterdag van de Australische Grand Prix in beeld
Arvid Lindblad, Racing Bulls

De zaterdag van de Australische Grand Prix in beeld
Fans

De zaterdag van de Australische Grand Prix in beeld
Günther Steiner

De zaterdag van de Australische Grand Prix in beeld
Oliver Bearman, Haas F1 Team

De zaterdag van de Australische Grand Prix in beeld
Alexandra Leclerc, Rebecca Donaldson

De zaterdag van de Australische Grand Prix in beeld
Alexander Albon, Williams, Carlos Sainz, Williams

De zaterdag van de Australische Grand Prix in beeld
Arvid Lindblad, Racing Bulls

De zaterdag van de Australische Grand Prix in beeld
Arvid Lindblad, Racing Bulls

De zaterdag van de Australische Grand Prix in beeld
Jackie Stewart

De zaterdag van de Australische Grand Prix in beeld
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

De zaterdag van de Australische Grand Prix in beeld
Oscar Piastri, McLaren

De zaterdag van de Australische Grand Prix in beeld
Max Verstappen, Red Bull Racing

De zaterdag van de Australische Grand Prix in beeld
Flavio Briatore, Alpine, Ayao Komatsu, Haas F1 Team

De zaterdag van de Australische Grand Prix in beeld
Lance Stroll, Aston Martin Racing

De zaterdag van de Australische Grand Prix in beeld
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

De zaterdag van de Australische Grand Prix in beeld
Max Verstappen, Red Bull Racing

De zaterdag van de Australische Grand Prix in beeld
Fans van George Russell, Mercedes

De zaterdag van de Australische Grand Prix in beeld
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

De zaterdag van de Australische Grand Prix in beeld
Max Verstappen, Red Bull Racing

De zaterdag van de Australische Grand Prix in beeld
Carmen Larbalestier

De zaterdag van de Australische Grand Prix in beeld
Esteban Ocon, Haas F1 Team

De zaterdag van de Australische Grand Prix in beeld
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

De zaterdag van de Australische Grand Prix in beeld
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

De zaterdag van de Australische Grand Prix in beeld
Max Verstappen, Red Bull Racing

De zaterdag van de Australische Grand Prix in beeld
Oscar Piastri, McLaren

De zaterdag van de Australische Grand Prix in beeld
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

De zaterdag van de Australische Grand Prix in beeld
George Russell, Mercedes

De zaterdag van de Australische Grand Prix in beeld
Max Verstappen, Red Bull Racing

De zaterdag van de Australische Grand Prix in beeld
Oscar Piastri, McLaren

De zaterdag van de Australische Grand Prix in beeld
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

De zaterdag van de Australische Grand Prix in beeld
Isack Hadjar, Red Bull Racing

De zaterdag van de Australische Grand Prix in beeld
George Russell, Mercedes

De zaterdag van de Australische Grand Prix in beeld
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

De zaterdag van de Australische Grand Prix in beeld
Max Verstappen, Red Bull Racing

De zaterdag van de Australische Grand Prix in beeld
Alexander Albon, Williams

De zaterdag van de Australische Grand Prix in beeld
Lando Norris, McLaren

De zaterdag van de Australische Grand Prix in beeld
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

De zaterdag van de Australische Grand Prix in beeld
Oliver Bearman, Haas F1 Team

De zaterdag van de Australische Grand Prix in beeld
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes-crash

De zaterdag van de Australische Grand Prix in beeld
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Pierre Gasly, Alpine

De zaterdag van de Australische Grand Prix in beeld
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

De zaterdag van de Australische Grand Prix in beeld
Auto van Andrea Kimi Antonelli, Mercedes na zijn crash

De zaterdag van de Australische Grand Prix in beeld
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

De zaterdag van de Australische Grand Prix in beeld
Carlos Sainz, Williams

De zaterdag van de Australische Grand Prix in beeld
Isack Hadjar, Red Bull Racing

De zaterdag van de Australische Grand Prix in beeld
Lando Norris, McLaren

De zaterdag van de Australische Grand Prix in beeld
George Russell, Mercedes

De zaterdag van de Australische Grand Prix in beeld
Liam Lawson, Racing Bulls, Sergio Perez, Cadillac Racing

De zaterdag van de Australische Grand Prix in beeld
Isack Hadjar, Red Bull Racing

De zaterdag van de Australische Grand Prix in beeld
Lewis Hamilton, Ferrari

De zaterdag van de Australische Grand Prix in beeld
Oscar Piastri, McLaren

De zaterdag van de Australische Grand Prix in beeld
Max Verstappen, Red Bull Racing crash

De zaterdag van de Australische Grand Prix in beeld
Max Verstappen, Red Bull Racing crash

De zaterdag van de Australische Grand Prix in beeld
Max Verstappen, Red Bull Racing crash

De zaterdag van de Australische Grand Prix in beeld
Oscar Piastri, McLaren

De zaterdag van de Australische Grand Prix in beeld
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

De zaterdag van de Australische Grand Prix in beeld
George Russell, Mercedes

De zaterdag van de Australische Grand Prix in beeld
George Russell, Mercedes

De zaterdag van de Australische Grand Prix in beeld
Isack Hadjar, Red Bull Racing

De zaterdag van de Australische Grand Prix in beeld
Isack Hadjar, Red Bull Racing

De zaterdag van de Australische Grand Prix in beeld
George Russell, Mercedes

De zaterdag van de Australische Grand Prix in beeld
Charles Leclerc, Ferrari, Oscar Piastri, McLaren

De zaterdag van de Australische Grand Prix in beeld
Isack Hadjar, Red Bull Racing

De zaterdag van de Australische Grand Prix in beeld
George Russell, Mercedes, Isack Hadjar, Red Bull Racing

De zaterdag van de Australische Grand Prix in beeld
Formule 1
65

Deel of bewaar dit artikel

