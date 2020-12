Sir Frank Williams weer thuis na verblijf in ziekenhuis

Vorige week bracht de familie naar buiten dat de inmiddels 78-jarige Frank Williams was opgenomen in het ziekenhuis. Zijn situatie zou wel stabiel zijn, al wenste men niets los te laten over de exacte reden van zijn opname. Dagenlang bleef het stil, maar op donderdag kon het Formule 1-team van Williams een positieve verklaring naar buiten brengen: Frank Williams is weer thuis.

“Wij zijn zeer verheugd om u te kunnen melden dat Sir Frank is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij is nu weer thuis en ook aan de beterende hand”, zo leest de verklaring. “De familie Williams wil iedereen graag bedanken voor alle steun in deze lastige tijd. Verder wensen we iedereen natuurlijk fijne kerstdagen en alvast een gelukkig nieuwjaar”, zo sluit de familie Williams het goede bericht af.

Frank Williams mag met recht een icoon van de internationale autosport worden genoemd. Williams, zelf voormalig coureur en monteur, kreeg op 8 maart 1986 een auto-ongeval toen de remmen van zijn huurauto dienst weigerden op weg van Paul Ricard naar het vliegveld van Nice. Bij een val in het ravijn ontsnapte hij aan de dood, maar de dwarslaesie die hij opliep betekende wel dat hij voor de rest van zijn leven aan een rolstoel zou zijn gebonden.

Negen jaren voor het ongeluk had hij samen met Patrick Head al zijn eigen raceteam opgericht. Het inmiddels befaamde Williams zou tot op de dag van vandaag negen constructeurstitels en 115 overwinningen behalen in de Formule 1. Eerder dit jaar werd bekendgemaakt dat de familie Williams een stap terug zou doen, waarna het raceteam in handen is gekomen van de Amerikaanse investeringsmaatschappij Dorilton Capital.

VIDEO: De overname van Williams en het vertrek van de familie nader besproken