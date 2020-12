Eindrapport Pierre Gasly: Wederopstanding beloond met zege

Het zelfvertrouwen van Gasly liep in 2019 ontegenzeggelijk een knauw op. Hij begon het seizoen nog als promovendus bij Red Bull Racing, maar die samenwerking kwam vanwege tegenvallende resultaten al na twaalf races ten einde. De Fransman moest plaats maken voor Alexander Albon en werd zelf teruggezet naar Toro Rosso. In dienst bij het kleine Italiaanse team liet hij meteen al tekenen van herstel zien, met als bekroning een prachtige tweede plaats in de Grand Prix van Brazilië. Snel daarna werd duidelijk dat Gasly ook in 2020 te bewonderen zou zijn bij de renstal die in het nieuwe seizoen verder zou gaan als AlphaTauri.

De terugkeer in de relatieve luwte bij AlphaTauri heeft Gasly zichtbaar goed gedaan. De druk staat er minder op dan bij Red Bull en dat heeft hem ongetwijfeld in staat gesteld om de goede lijn van de tweede helft van 2019 door te trekken richting 2020. Want daar slaagde Gasly glansrijk in: met 75 punten scoorde hij ruim twee keer zoveel als teamgenoot Daniil Kvyat. Met name in de races op zondag maakte hij een prima indruk en wist hij zijn teamgenoot op consistente basis te verslaan, waarmee hij zich definitief leek te herstellen van het moeilijke halve seizoen bij de hoofdmacht van de energiedrankengigant.

De beloning volgde tijdens de Grand Prix van Italië, waar een vroege pitstop, een code rood en een straf voor Lewis Hamilton hem in stelling brachten om zijn eerste Grand Prix te winnen. Daar slaagde Gasly op glansrijke wijze in, waarmee hij een emotionele thuiszege pakte voor AlphaTauri. Bovendien leek de 24-jarige coureur zich hiermee weer in de picture te rijden bij Red Bull, maar uiteindelijk werd besloten dat hij ook in 2021 voor de kleine Italiaanse renstal uitkomt. Dat hoeft geen ramp te zijn: als Gasly komend seizoen op dezelfde voet doorgaat, rijdt hij zich onvermijdelijk in beeld bij andere teams. En als de interesse niet komt van Red Bull Racing, dan zullen er ongetwijfeld andere geïnteresseerden zijn. Zo leek Renault afgelopen jaar al mee te dingen naar de diensten van Gasly...

Cijfers van de redactie:

Erwin Jaeggi 8.0 Ronald Vording 8,0 Filip Cleeren 7,5 Mike Mulder 8,5 Bjorn Smit 8,0

