Na afloop van de Grand Prix van de Eifel, waarin Gasly als zesde de finish bereikte, waren er geluiden dat hij met Renault in onderhandeling zou zijn voor het plekje dat momenteel bezet wordt door Esteban Ocon. De jonge Fransman, die dit seizoen terugkeerde in de Formule 1, heeft het lastig naast teamgenoot Daniel Ricciardo en Renault zou in Gasly een goed alternatief zien voor 2021. De AlphaTauri-coureur reageerde tijdens de persconferentie in Portimao op de geruchten en stelt dat hij zich momenteel goed op zijn plek voelt bij zijn huidige werkgever.

“Ik ben heel blij bij AlphaTauri. Ik denk dat dit seizoen heel goed verloopt”, zei Gasly. “Met meer dan vijftig punten in elf races denk ik dat dit het beste is wat het team ooit gepresteerd heeft. Ze leveren ieder weekend fantastisch werk en daar ben ik heel erg tevreden mee. We hebben natuurlijk nog een jaar te gaan met Honda en ik denk dat het er best goed uitziet voor volgend jaar wat betreft verbeteringen en de evolutie aan hun zijde. Dus we zien wel hoe het gaat.”

Gasly heeft de geruchten ook meegekregen, maar met een overstap naar Renault lijkt hij zich niet bezig te houden. Hij wijst voor contractuele zaken naar Red Bull-adviseur Helmut Marko. “Er waren wat geruchten, maar het is niet echt aan mij om dit soort besluiten te nemen. Helmut en Red Bull beslissen wat er gebeurt met de coureurs, dus zij zijn degenen die je dit moet vragen.”

Met een sensationele overwinning in Italië en zes andere puntenfinishes lijkt Gasly zeker van zijn plek bij AlphaTauri. Marko gaf eerder deze maand aan dat de invulling van ‘drie van de vier’ plekken bij Red Bull Racing en AlphaTauri zo goed als vast staat. Bij Red Bull hoeft Max Verstappen niet te vrezen voor zijn plek, terwijl het zusterteam in 2021 vrijwel zeker aan de start staat met Gasly en debutant Yuki Tsunoda. Alleen de invulling van het plekje van Alexander Albon bij Red Bull lijkt nog niet vast te staan.

Met medewerking van Oleg Karpov