Marko: "Drie van de vier Red Bull-zitjes al ingevuld voor 2021"

In de laatste maanden van 2020 moet Red Bull op twee fronten belangrijke knopen doorhakken. Te beginnen met de motor voor het Formule 1-seizoen 2022 en de periode daarna. Honda is tegen die tijd niet meer van de partij, al heeft Marko al aangegeven dat Red Bull de Japanse motoren graag overneemt om die zelf onder handen te nemen in Milton Keynes. Daar is echter wel een volledige ontwikkelingsstop voor nodig, hetgeen achter de schermen nog veel voeten in aarde heeft met de FIA en alle overige teams. Zo is Ferrari tegen.

Tegelijkertijd werkt Red Bull hard aan de line-up voor 2021, al heeft Marko het plaatje daarvoor al wel aardig in het hoofd. "Drie van de vier posities zijn eigenlijk al ingevuld. Over die vierde plek willen we uiterlijk tijdens het raceweekend in Istanbul, half november, een besluit nemen", stelt Marko in gesprek met Sport1. De Oostenrijker weigert in dit stadium al namen te noemen, maar wekt wel de indruk dat het vacante zitje de plek van Alexander Albon betreft. Voor dat resterende zitje wordt ook gesproken over Nico Hülkenberg, al benadrukt Marko dat Albon nog altijd de beste papieren in handen heeft. "Waar de keuze van afhangt? Nou in eerste instantie van de prestaties van Albon. Zolang hij aan de goede kant blijft, is er bij ons geen cockpit vrij."

Tsunoda heeft nog superlicentie nodig voor AlphaTauri-zitje

Als de nog in te vullen plek daadwerkelijk die van Albon betreft, geven de woorden van Marko aan dat de bezetting van AlphaTauri al rond is. Maakt Yuki Tsonda dan zijn debuut? Het vertrek van Honda kan als nadelig worden gezien voor de Japanner, maar dat is niet per se het geval. Zo heeft Red Bull Honda nog steeds hard nodig voor de beoogde, motorische oplossing en heeft Masashi Yamamoto al aangegeven dat Honda Tsunoda financieel blijft steunen. "Bij Tsunoda zitten we nog wel met de superlicentie. Die heeft hij nog niet. Hij staat momenteel derde in de F2-stand, dat zou genoeg zijn. Zelfs een vijfde plek zou genoeg zijn, al staat het nog allemaal redelijk dicht bij elkaar. Met een technische uitvalbeurt of een aanrijding kan hij dus nog achterop raken. Die dingen werken we nu allemaal uit en dan zullen we de definitieve besluiten bekendmaken."

VIDEO: De upgrades waarmee Red Bull het gat naar Mercedes wil dichten

Met medewerking van Christian Nimmervoll