Ecclestone: F1 dankt voortbestaan aan mensen als Frank Williams

Zondag bracht de familie Williams het droevige nieuws naar buiten dat Sir Frank Williams op 79-jarige leeftijd is overleden. De Brit was de oprichter van de gelijknamige F1-renstal, die sinds het debuut in 1977 zeven keer de wereldkampioen bij de coureurs afleverde en negen constructeurtitels won. Na de bekendmaking van zijn overlijden werd daar vanuit de gehele autosportgemeenschap op gereageerd. Zo vertelde Juan Pablo Montoya al uitgebreid over zijn band en vriendschap met Williams.

Ook voormalig Formule 1-topman Bernie Ecclestone heeft inmiddels gereageerd. Hij prees de manier waarop Williams om wist te gaan met diverse tegenslagen die hij te verwerken kreeg, zowel op het circuit als daarbuiten. “Frank was als persoon een beetje speciaal. Dat uitte zich in de manier waarop hij door bleef gaan. Het was wat Frank betreft nooit echt slecht, hij klaagde nooit ergens over”, vertelde Ecclestone aan persbureau Reuters. “Hij ging zo goed als hij kon om met dingen en dat is de reden dat hij zo succesvol was. Hij was door en door racer.”

Williams stond ruim drie decennia aan het roer van de door hem opgerichte renstal, tot hij het stokje overdroeg aan dochter Claire. Hij kwam uit een tijdperk waarin veel teams geleid werden door hun oprichter, zoals Enzo Ferrari dat deed bij Ferrari en Colin Chapman de scepter zwaaide bij Lotus. Williams was de laatste van die generatie die overbleef en speelde zodoende volgens Ecclestone een belangrijke rol in het voortbestaan van de F1. “Zonder dit soort mensen betwijfel ik of de Formule 1 nu nog had bestaan. Ferrari was waarschijnlijk gestopt en dat was het dan geweest”, zei Ecclestone. “Er zijn niet veel van de oldtimers over – degenen die bij de teams waren toen zij begonnen. Je kon destijds een motor en een versnellingsbak kopen. Het was niet nodig om multimiljardair te zijn of duizend werknemers te hebben.”